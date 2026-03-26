Imbroda acusa al Gobierno de "discriminar" a Melilla frente a Ceuta en el reparto de inversiones en seguridad

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en la inauguración del grupo escultórico ‘Rusadir’. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha denunciado este jueves que el Gobierno de la Nación "vuelve a discriminar a Melilla frente a Ceuta" tras el anuncio del Ministerio del Interior sobre la inversión de 100 millones de euros en infraestructuras de seguridad en ambas ciudades autónomas.

Imbroda ha criticado que, mientras en Ceuta se prevé la construcción de nuevas sedes para la Jefatura Superior de Policía Nacional y la Comandancia de la Guardia Civil, en Melilla sólo se contemplan actuaciones de rehabilitación y reforma de las instalaciones actuales.

"Melilla se llevará las migajas de esos 100 millones", ha afirmado el dirigente melillense a preguntas de los periodistas tras asistir a la inauguración del grupo escultórico 'Rusadir' que luce desde este jueves en la ciudad española del norte de África.

La primera autoridad melillense ha subrayado que "no es lo mismo arreglar una jefatura que hacer una nueva", insistiendo en que el Ejecutivo central deberá explicar "por qué discrimina otra vez más" a la ciudad.

Las declaraciones de Imbroda denunciando "un nuevo agravio hacia Melilla" se producen después de que la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, durante una visita, anunciara el miércoles una "renovación integral" de las infraestructuras de seguridad en ambas ciudades, tras el acuerdo del Consejo de Ministros para destinar dicha inversión.

Según detalló Calvo, en Melilla se acometerá la rehabilitación integral de la Jefatura Superior de Policía y la reforma de la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que en Ceuta se levantarán dos nuevos edificios para albergar ambas sedes.

"Son obras muy esperadas, proyectos de gran envergadura que van a mejorar tanto el trabajo de los agentes como la atención a la ciudadanía", señaló la secretaria de Estado tras reunirse en la Delegación del Gobierno en Melilla con la delegada, Sabrina Moh, y responsables de Policía Nacional y Guardia Civil.

Por el momento, el Ministerio del Interior no ha concretado plazos ni el reparto exacto de la inversión, aunque ha asegurado que los proyectos "serán una realidad lo antes posible".

Esta queja del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla se une a una reciente en la denunciaba "un nuevo agravio", remitir una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "en la que expresa su malestar por el incumplimiento del acuerdo que facilitaba la cesión de terrenos para la construcción de viviendas" después de que a Ceuta se les haya entregado suelo por valor de 60 millones de euros frente a diez de Melilla. "¿Por qué nos siguen penalizando los melillenses?" se ha preguntado Juan José Imbroda, en esta nueva confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.