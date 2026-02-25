Imbroda (PP) acusa a Albares de "tomar por tontos" a los melillenses al afirmar que la Aduana "funciona con normalidad"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), durante una rueda de prensa. - PP DE MELILLA

MELILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha acusado este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de "estar tomando por tontos a los melillenses" al asegurar que la Aduana Comercial de la ciudad "funciona con normalidad", cuando, a su juicio, en la práctica permanece cerrada.

En rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular, formación que preside, Imbroda ha salido al paso de las recientes declaraciones del ministro, quien sostuvo que las Aduanas Comerciales de Ceuta y Melilla con Marruecos operan con normalidad. El dirigente popular ha afirmado que esas palabras "no se corresponden con la realidad" que vive la ciudad.

Según el presidente melillense, los empresarios carecen de estabilidad y seguridad jurídica, y el régimen de viajeros no funciona con regularidad. "No sé si es que nos toma por tontos, nos toma por idiotas o es que realmente no se entera. A lo mejor le viene grande el cargo. No lo sé. Porque es que si no, no sé por qué tiene que decir eso", ha manifestado.

Imbroda ha calificado de "mucho más que nefasta" la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en lo relativo al funcionamiento de la Aduana Comercial y ha reconocido que no alberga esperanzas de que el actual Gobierno solucione esta cuestión. En este sentido, ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea (UE), al considerar que "Melilla es frontera europea", al tiempo que ha defendido la necesidad de mantener relaciones "excelentes" con Marruecos, pero "de igual a igual" y desde el respeto.

El dirigente popular ha recordado que hace aproximadamente año y medio el propio Albares se puso en contacto con él para comunicarle que la Aduana estaba operativa, algo que entonces ya consideró "difícil" ante la falta de garantías para las empresas. A su juicio, "poco o nada ha cambiado desde entonces" y la supuesta normalidad que proclama el Gobierno central "no se percibe en la ciudad".

Asimismo, Imbroda ha puesto en valor la gestión de su Ejecutivo tras el cierre unilateral de la aduana por parte de Marruecos en agosto de 2018, una decisión que, ha asegurado, supuso un "fuerte golpe" para la economía local. Desde entonces, según ha aseverado, "la Ciudad Autónoma ha impulsado un nuevo modelo económico basado en tres ejes: universidad, turismo e innovación tecnológica".

Con todo, ha insistido en que "resulta imprescindible una mayor implicación de Europa y que el Gobierno central, desde la cooperación con el reino alauita, defienda los intereses de los melillenses".