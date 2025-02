Imbroda (PP) busca apoyos para convertir Melilla en Comunidad Autónoma “porque el actual estatuto no ha funcionado”

MELILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha comunicado este lunes que su Gobierno va a iniciar los contactos para obtener el apoyo de dos tercios de la Asamblea para reformar el Estatuto de Autonomía e "ir a por todas", es decir pasar de ciudad autónoma a comunidad autónoma, porque el actual "no ha funcionado". Imbroda ha avanzado que no es necesario que Ceuta y Melilla vayan de la mano en esta reivindicación y por tanto avanza que cada ciudad tomará sus propias decisiones en esta materia.

En rueda de prensa, Juan José Imbroda ha manifestado que "arrancamos los trabajos para intentar modificar el Estatuto de la Ciudad de Melilla y vamos a por todas, a por todas, sin ambages, sin complejos y sin reduccionismo".

La primera autoridad melillense ha asegurado que el estatuto de ciudad autónoma, aprobado el 13 de marzo de 1995, no ha dado los resultados esperados: "El otro estatuto --ha dicho-- no ha funcionado, el que tenemos no ha funcionado como tendría que haber funcionado y tenemos que ir a por todas".

Imbroda ha indicado que, aprovechando que se va a cumplir el treinta aniversario de la aprobación del anterior estatuto, "yo creo que empezaremos en el mes de marzo las comisiones, propuestas, etcétera" para lograr un nuevo estatuto de autonomía.

"BUSCAREMOS EL CONSENSO"

Imbroda ha explicado que se intentará llegar a un consenso en el pleno correspondiente, donde "intentaremos consensuar con la mayoría de los miembros necesarios de la Asamblea para poder sacarlo adelante". Ha destacado que actualmente no cuentan con los dos tercios de la Asamblea, que son aproximadamente unos 17 sobre 25, y que el grupo del PP está formado por 14 diputados.

El presidente ha mencionado que "nos faltarían tres parlamentarios más", en un parlamento en el que CPM tiene cinco diputados, PSOE tres, Vox uno, Somos Melilla uno y un diputado no adscrito. "Vamos a intentar consensuar, si esto fuese 100% de la Asamblea sería mucho mejor", ha añadido.

Imbroda ha expresado su compromiso de "trabajar como siempre queremos nosotros: trabajar por la ciudad". En su opinión, el actual estatuto de Melilla está "encorsetado". Ha afirmado que "nosotros no podemos legislar y esto ha frenado el desarrollo de Melilla".

El presidente ha concluido que "por eso decimos que hay que cambiar y queremos modificar el Estatuto de Autonomía", asegurando al respecto que "lo hemos intentado durante todos estos años en mínimos, en medios mínimos y como fuera, pero hemos tenido las puertas cerradas".