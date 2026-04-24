Imbroda (PP) exige al Gobierno un convenio para abaratar los vuelos de Melilla con Andalucía, Madrid y Barcelona

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, conversando con turistas de los cruceros que han llegado a Melilla esta semana. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado al Gobierno central la firma de un convenio específico que permita abaratar el precio del transporte aéreo de la ciudad con Málaga, Almería, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona, "una de las principales demandas de los melillenses".

En declaraciones a los periodistas, Imbroda ha recordado que la gestión de los transportes es una competencia exclusiva del Estado, por lo que considera "imprescindible" la implicación directa del Ejecutivo nacional para dar respuesta a esta problemática.

En este sentido, ha instado al Gobierno a establecer un acuerdo que incluya una dotación económica suficiente para poder intervenir en la reducción de tarifas. "Que hagan un convenio con nosotros, que nos doten de recursos suficientes y nosotros actuaremos para reducir los precios", ha afirmado el presidente, insistiendo en la necesidad de una colaboración institucional efectiva.

Asimismo, ha puesto en valor las iniciativas que ya está impulsando el Ejecutivo local del Partido Popular para mejorar la conectividad de la ciudad, entre las que destacan los bonos turísticos, orientados a incentivar los desplazamientos y facilitar el acceso a Melilla.

El dirigente autonómico ha subrayado que, pese a las limitaciones competenciales, el Gobierno local continuará promoviendo medidas que contribuyan a mejorar la movilidad de los ciudadanos, aunque ha reiterado que la solución estructural pasa por una mayor implicación del Estado.

El Gobierno de Melilla ha criticado la asignación presupuestaria del Ejecutivo central en materia de vivienda, al considerar "claramente insuficientes" los siete millones de euros destinados a la ciudad en un periodo de cinco años dentro del Plan Estatal de Vivienda. Esta cifra supone apenas 1,4 millones anuales para actuaciones como la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), la rehabilitación de edificios y las ayudas al alquiler.

EL PSOE, "OCHO AÑOS SIN IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA"

A preguntas de los periodistas, el consejero de Fomento, Miguel Marín (PP), ha manifestado que "esta inversión no responde a las necesidades reales de la ciudad, especialmente en un contexto en el que --según denuncia-- el PSOE lleva ocho años sin promover la construcción de una sola vivienda en Melilla".

En este sentido, Marín ha acusado al Gobierno central de estar "tomando el pelo a todos los melillenses", asegurando que los fondos asignados reflejan un "abandono total" por parte del Ejecutivo socialista hacia la ciudad autónoma.

Asimismo, el dirigente popular ha dirigido sus críticas hacia la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a quien ha instado a "defender con mayor firmeza los intereses de Melilla" y a implicarse activamente en la búsqueda de soluciones. "¿A qué espera para ponerse a trabajar por los problemas reales de la ciudad?", ha cuestionado.

Como alternativa, el Gobierno local reclama "una inversión mínima de 70 millones de euros en cinco años --equivalente al 1% del total del plan estatal- que permita afrontar con mayor eficacia el déficit de vivienda y mejorar las condiciones habitacionales en la ciudad".