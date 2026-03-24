Imbroda (PP) reivindica el "papel estratégico de Ceuta y Melilla" en la defensa nacional y europea

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en el Teatro Kursaal con varios miembros de su Gobierno - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha subrayado este martes "la relevancia de la posición geoestratégica de Melilla y Ceuta" en el ámbito de la defensa nacional y continental, reclamando que esta circunstancia sea "mucho más considerada" tanto por el Gobierno de España como por la Unión Europea.

Juan José Imbroda ha defendido la necesidad de que exista una voluntad política firme para reforzar la defensa "sustentada en dos pilares fundamentales: el impulso de la inversión en empresas, industria y tecnología, y el desarrollo de una política de alianzas estable y coherente".

En este sentido, la primera autoridad de la ciudad española del norte de África ha reclamado la realización de una apuesta "por invertir en defensa y en tecnología propia", aunque ha insistido en que lo más relevante es "que exista una decisión política clara en favor de la defensa nacional". "No podemos aparecer como actores aislados ni romper con nuestros aliados tradicionales", ha advertido.

El presidente melillense ha alertado de que "debilitar las relaciones con socios históricos supone un riesgo estratégico" y ha recalcado que España "no puede afrontar en solitario" los desafíos actuales. "No podemos caminar solos", ha afirmado, subrayando la importancia de mantener la "coherencia, la amistad y las lealtades" en el tablero internacional.

Asimismo, ha señalado que España "se sitúa entre los países con menor inversión en defensa", por lo que ha reclamado "una actualización de estos niveles, especialmente teniendo en cuenta la relevancia estratégica de territorios como Melilla y Ceuta".

Imbroda ha reiterado que la ciudad autónoma "debe recibir una mayor atención institucional acorde a su papel en el contexto geopolítico", insistiendo en que fortalecer la defensa y las alianzas internacionales "es clave para garantizar la seguridad y estabilidad tanto a nivel nacional como europeo".