Imbroda rechaza que se relacione a Melilla con la decisión de la ONU sobre el Sáhara: "Somos una ciudad española"

MELILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha criticado este miércoles que se aluda a Ceuta y Melilla tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. "Somos una ciudad española en el norte de África, con un papel estratégico y con muchos desafíos económicos y sociales", ha subrayado el dirigente popular.

A preguntas de los periodistas tras asistir a la presentación de nueva maquinaria de limpieza viaria, Juan José Imbroda ha calificado de "impertinentes" las comparaciones que, tras decisiones internacionales como la de la ONU, vuelven a poner a Melilla "en la picota". En su opinión, "es muy fácil meterse a opinar" sobre la situación de la ciudad "cuando no se tiene nada que hacer".

"Que se acuerden de Melilla, sí, pero para ayudarnos", ha reclamado. "Para ver por qué estamos en el furgón de cola del PIB (Producto Interior Bruto), por qué no crecemos más o por qué aún no se han resuelto los problemas de comunicación aérea. Que se acuerden de nosotros para apoyarnos, no para utilizarnos como ejemplo o comparación con el Sáhara", ha insistido.

La primera autoridad de la ciudad española del norte de África ha recordado que Melilla "arrastra desde hace años" dificultades económicas y sociales que requieren "decisiones más firmes" por parte del Gobierno central, "especialmente en materia de infraestructuras y conectividad".

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó el pasado viernes 31 de octubre prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), al haber dado luz verde a una resolución presentada por Estados Unidos que apoya el plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.

Un total de once países votaron a favor, mientras que ninguno se opuso. No obstante, cabe mencionar que tres se abstuvieron --China, Rusia y Pakistán-- y que Argelia, principal aliado del Frente Polisario, no participó en el voto. Con el visto bueno a este documento --presentado por Estados Unidos--, el mandato de la MINURSO estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

A su vez, el documento "pide a las partes que entablen conversaciones sin condiciones previas, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos, con miras a lograr una solución política final y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo saharaui, reconoce que una autonomía genuina podría representar el resultado más factible y alienta a las partes a presentar ideas para apoyar una solución final mutuamente aceptable".