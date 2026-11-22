Imbroda ha participado este domingo, junto a otras 300 personas, en la XI Marcha contra la violencia hacia la mujer por el 25N - PP MELILLA

MELILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha reivindicado la necesidad de que Ceuta y Melilla mantengan una posición común y refuercen su coordinación institucional ante los desafíos geopolíticos y geoestratégicos que comparten, entre ellos la presión migratoria, las pretensiones anexionistas de Marruecos y el cierre de la aduana comercial. Así lo ha manifestado ante la visita oficial que realizará este lunes 23 de noviembre a Melilla su homólogo ceutí, Juan Vivas, con quien mantendrá una reunión de trabajo y firmará un documento conjunto para actualizar los compromisos de colaboración entre ambas ciudades autónomas.

Imbroda ha destacado la especial trascendencia de este encuentro, al considerar que las dos ciudades españolas del norte de África deben profundizar en sus relaciones y coordinar sus reivindicaciones ante las administraciones nacionales y europeas. "Melilla y Ceuta siempre unidas", ha subrayado, defendiendo que las soluciones que se planteen para una de ellas deben tener una respuesta equivalente para la otra, dada la similitud de sus circunstancias y los problemas que afrontan.

El presidente melillense ha anunciado también la celebración de un acto público a las 12,30 horas en el salón de actos del Hotel Melilla Puerto, al que ha invitado a todos los ciudadanos para que acudan a mostrar su apoyo a Juan Vivas y, a través de él, al conjunto del pueblo ceutí.

En sus declaraciones a los periodistas, Imbroda ha definido al presidente de Ceuta como "un patriota inmenso", cuyo comportamiento ha merecido, a su juicio, el respeto de toda España. "El lunes viene a explicarnos qué pasó, qué pasa en Ceuta y qué futuro tiene Ceuta", ha señalado, animando a los melillenses a asistir para escuchar sus planteamientos y respaldar su gestión.

El dirigente popular ha hecho especial referencia a los acontecimientos del 30 y 31 de julio de 2026, cuando Ceuta sufrió la entrada masiva de más de 80.000 ciudadanos marroquíes, un episodio que ha calificado de "invasión" y que, según ha apuntado, ha desbordado desde entonces la agenda institucional de su homólogo ceutí.

Imbroda ha trasladado asimismo un mensaje de firmeza frente a las reivindicaciones territoriales de Marruecos: "Como dicen los de Ceuta, 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. Igual, 'Melilla no se vende, Melilla se defiende'". Con estas palabras, ha insistido en la necesidad de que ambas ciudades mantengan una postura conjunta en defensa de su españolidad y de su futuro.

UN DOCUMENTO PARA ACTUALIZAR LA COLABORACIÓN

La visita de Juan Vivas servirá para formalizar la actualización de los compromisos de cooperación que los dos gobiernos autonómicos venían desarrollando desde hace años. Imbroda ha explicado que el documento recogerá las cuestiones que ambas administraciones consideran prioritarias y sus planteamientos sobre el futuro de los dos territorios.

"Es un momento clave de futuro. Ceuta y Melilla van a hablar de futuro en un documento conjunto, con las cuestiones que nosotros veamos mejores y cómo pensamos que hay que hacer el futuro de las dos", ha afirmado.

El presidente melillense ha recordado que ya había mantenido conversaciones telefónicas con Vivas para abordar esta actualización y ha señalado que el encuentro del lunes permitirá avanzar en una estrategia compartida ante los asuntos que afectan a ambas ciudades. También ha dejado abierta la posibilidad de desplazarse próximamente a Ceuta para devolver la visita institucional, aunque ha precisado que dependerá de la agenda y de los compromisos de su homólogo.