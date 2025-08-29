Imbroda respalda la contingencia migratoria en Melilla pero "comparte el enfado" de CCAA del PP con el decreto

MELILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en Melilla y de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, ha defendido la declaración de contingencia migratoria para aliviar la acogida de menores extranjeros no acompañados en la ciudad, aunque ha querido dejar claro que "comprende y comparte el enfado" del resto de comunidades gobernadas por el PP. A su juicio, el reparto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no se ha hecho justamente".

Imbroda ha sostenido este viernes que el Gobierno central ha tenido que hacer "auténticos malabares" para sacar adelante el Real Decreto que regula este proceso, un texto que excluye a Cataluña y al País Vasco, lo que -según el dirigente popular- evidencia el carácter político de los criterios de distribución y la prioridad del Ejecutivo por mantener el apoyo de sus socios parlamentarios "antes que el bienestar de los menores". Por este motivo, exigió al Gobierno "lealtad institucional, orden y transparencia".

El líder popular ha reclamado además una "política de Estado" para afrontar el fenómeno migratorio y cuestionó la falta de esfuerzos por parte del Ejecutivo en materia de devoluciones. "¿De dónde vienen estos menores extranjeros y por qué no se devolvieron a sus países de origen? Ahí es donde tenía que trabajar mucho más el Gobierno de España y no ha trabajado apenas", señaló.

En este sentido, Imbroda ha defendido que se debe favorecer la reintegración familiar de los menores en sus países de origen y "aplicar el acuerdo de devolución vigente entre España y Marruecos", recordando que la mayoría de las entradas corresponden a menores marroquíes. Ha subrayado que este proceso debe hacerse "protegiendo siempre al menor", ya que, en su opinión, negarse a aplicar dichos convenios fomenta las vías ilegales de entrada, expone a los jóvenes a redes criminales y genera una presión "insoportable" en los centros de acogida.

El presidente del PP melillense ha acusado además al Gobierno de Sánchez de actuar con "irresponsabilidad y falta de humanidad", y criticó que se ampare en la Ley de Protección del Menor -de competencia autonómica- para trasladar también la cuestión migratoria a las comunidades, "desentendiéndose de lo que son sus competencias exclusivas". "Es necesario replantear este problema profundamente y darle un giro de 180 grados en la forma de afrontarlo", ha subrayado.

Por último, ha mostrado su preocupación por el "efecto llamada" que, a su juicio, puede derivarse de la ausencia de un modelo migratorio claro, lo que "aboca a la muerte en el mar a miles de personas cada año". En este contexto, ha señalado que la Policía Nacional ha detenido recientemente en Melilla a cuatro personas que se hicieron pasar por menores extranjeros no acompañados para obtener documentación.