Ingesa realiza por primera vez en su historia abortos en Ceuta

Archivo - Vista exterior del Hospital de Ceuta - EUROPA PRESS - Archivo

CEUTA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 90 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) solicitadas desde diciembre en Ceuta se ha efectuado en el servicio público de salud del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), del Ministerio de Sanidad.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla, quien ha subrayado que "es la primera vez en la historia del servicio público de salud de Ceuta que las mujeres ceutíes pueden acceder a esta prestación en el Hospital Universitario de Ceuta". "Un paso muy importante", ha setenciado.

Ha señalado que el Ingesa ha mantenido contacto con los equipos del Servicio de Salud de Catalunya, comunidad en la que la interrupción voluntaria del embarazo se realiza mayoritariamente en el ámbito de la sanidad pública en comparación con otros territorios. "Gracias a este intercambio de conocimiento, estamos ofreciendo la IVE farmacológica, que ha sido la opción elegida por la mayoría de las mujeres en Ceuta que han solicitado una IVE", según ha explicado.

De este modo, las mujeres "que necesitan interrumpir su embarazo pueden hacerlo sin desplazarse fuera de la ciudad", ha expresado en una rueda de prensa ofrecida tras visitar el hospital y los centros de salud.

La implantación de esta prestación es resultado del trabajo coordinado entre el Ingesa y el Ministerio de Sanidad para avanzar en la integración progresiva de la IVE en los centros públicos gestionados directamente.

La prestación se desarrolla en el marco de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva, "lo que permite garantizar el seguimiento clínico de las pacientes y ofrecer asesoramiento y medidas anticonceptivas adaptadas a cada caso". Este avance se enmarca en el proceso de ampliación progresiva de servicios que el Ingesa asegura venir desarrollando en Ceuta en los últimos años.

El secretario de Estado ha destacado que el organismo constituye "uno de los principales motores de inversión y empleo en la ciudad" y que el servicio público de salud ceutí dispone actualmente de "la mayor dotación de recursos humanos y materiales desde el inicio de su actividad", como resultado de las inversiones realizadas desde 2018.

LAS INVERSIONES

Ingesa ha ampliado la cartera de servicios mediante la implantación de la cirugía robótica, la incorporación de equipos de electrocardiografía de última generación y la puesta en marcha de una resonancia magnética de tres teslas, entre otras actuaciones. Esta tecnología "contribuye a ofrecer diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una reducción de los tiempos de espera, favoreciendo además la resolución de procesos con medios propios".

El secretario de Estado ha destacado la mejora en la captación de profesionales. El actual Gobierno, según ha trasladado, ha trabajado en la estabilización del empleo en el Ingesa con varias OPE desde 2018 y ahora mismo desarrolla la OPE de 2022, 2023 y 2024 "con récord de solicitudes para participar" y cuyos exámenes se celebrarán el 14 y 15 de marzo.

Desde 2012 a 2018 no se convocaron procesos selectivos, "situación que se ha revertido" mediante la puesta en marcha de sucesivas Ofertas Públicas de Empleo: "Hoy el Ingesa es foco de atracción de profesionales. Las OPE son un ejemplo de que se cubren los puestos que se ofertan en todos los casos".

El secretario de Estado ha señalado que la disponibilidad presupuestaria no constituye un obstáculo para la implantación de nuevos servicios, como demuestran las inversiones realizadas en los últimos años en infraestructuras y tecnología sanitaria por parte del Ingesa. "Han llegado inversiones y van a seguir llegando", ha afirmado.

Ha subrayado que la incorporación de nuevas prestaciones debe responder siempre a criterios de calidad asistencial y seguridad del paciente. Según ha explicado, servicios como la Radioterapia o una UCI pediátrica no se contemplan actualmente para su implantación en Ceuta debido al reducido volumen de casos, que no permitiría garantizar una atención con los estándares adecuados.

"No sería ético por nuestra parte abrir una UCI que atiende a 30 niños al año, porque no estaríamos prestando una asistencia de calidad", ha explicado. Lo que sí garantiza el Ingesa a toda la ciudadanía es la accesibilidad a las prestaciones en el mejor y más cercano centro público del Sistema Nacional de Salud.

"Hay zonas en España en la que los pacientes para recibir Radioterapia tienen que desplazarse dos horas, aquí tenemos a 15 minutos el Hospital de Málaga", ha comentado. Y, según ha apuntado, el Ingesa es de las pocas administraciones que sufraga los gastos de desplazamiento en todos los casos de derivación.

Otro ejemplo ofrecido es la Sala de Hemodinámica que se prevé que entre en funcionamiento este año. Las enfermeras especializadas ya están disponibles y hay una doble vía para la contratación de un especialista cardiólogo hemodinamista a través de un acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud y de un profesional que está en la última fase de formación.