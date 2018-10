Imbroda: Ceuta y Melilla "no son la cuna del yihadismo" en España

Actualizado 26/01/2015 21:21:48 CET

MELILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha subrayado que "Ceuta y Melilla no son las cunas del yihadismo" en España después de las intervenciones realizadas por las fuerzas de seguridad en estos últimos tiempos contra presuntos terroristas islamistas, la última este pasado sábado en la localidad ceutí.

A pregunta de los periodistas, Imbroda ha explicado que "la preocupación sobre el terrorismo yihadista es general pero no con Ceuta y Melilla, sino que lo es a nivel nacional y europeo".

En este sentido, la primera autoridad melillense ha subrayado que en la Convención Nacional del PP que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid "se ha hablado de este tema durante los discursos, por ello ante este nuevo terrorismo hay un convencimiento de hacerle frente y de darle cara".

A su juicio, "en Melilla no existe un riesgo mayor como el que pueda existir en otros puntos" de España o de la Unión Europea y ha querido dejar claro "no hay que mezclar los conceptos de musulmán con terrorista yihadista", además de reiterar que "Melilla no es la cuna de ningún yihadismo".