PSOE insta a combatir la imagen de Ceuta como "nido de yihadistas"

Actualizado 26/01/2015 19:47:46 CET

CEUTA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha instado este lunes al presidente autonómico, Juan Vivas (PP), a convocar a los grupos de la oposición en la Asamblea para promover una "gran" acción institucional común que venga a combatir el "gran daño interno y externo" que a su juicio está causando a la ciudad autónoma "la imagen que se proyecta de ella" en relación con el fenómeno terrorista yihadista.

"No podemos decir que no pasa nada porque tenemos retos y problemas reales pero no son un denominador común, como puede estar pareciendo", ha distinguido el socialista en rueda de prensa. Desde su punto de vista, "Ceuta tiene problemas pero no es un problema, ni tierra hostil ni un nido de yihadistas".

El también diputado autonómico ha alertado de que esa imagen "está dañando a la sociedad ceutí porque contribuye a la segregación y está perjudicándose hacia el exterior porque desincentiva cualquier posible inversión".

"No podemos permitirnos que nuestras oportunidades de desarrollo se vean lastradas por una imagen negativa que nos hace parecer un nido yihadista o un centro de reclutamiento que de ninguna forma somos", ha apostillado.

Carracao ha llamado a todas las fuerzas políticas con representación institucional y al resto de la sociedad ceutí a "amparar" al vecindario de la barriada del Príncipe, en la que se produjeron el pasado sábado los arrestos de otros cuatro presuntos terroristas seguidores del Estado Islámico, y a "apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sigan haciendo su trabajo como hasta ahora".

Además, ha lamentado que el presidente de la Ciudad "está llegando tarde" para promover esa movilización desde las instituciones. "Parece no tener momento para reunirse con la oposición porque su agenda particular con actos de partido le impide liderar una acción para dejar claro que tenemos problemas pero no somos un problema y que Ceuta atesora un gran potencial", ha criticado.