La jueza levanta tres años después el secreto de la pieza principal de la presunta compra de votos en Melilla en 2023

Acto de campaña de CPM en las elecciones municipales y autonomicas de mayo de 2023. - CPM

MELILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, tres años después, ha acordado levantar el secreto de la parte principal del sumario que investiga la presunta compra de votos en las elecciones municipales y autonómicas de 2023 en la ciudad española del norte de África, en el que están encausadas decenas de personas y que provocó que el ex presidente de Melilla y actual líder de CPM, Mustafa Aberchán, y cuatro ex consejeros del anterior Gobierno local estuvieran en prisión 71 días.

Según la resolución judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Carmen María Perles Sánchez ha dictado un auto en el que ordena hacer públicas las actuaciones relativas a la causa principal y a varias piezas separadas del procedimiento, manteniendo aún bajo secreto otras diligencias que continúan en investigación. La operación se sigue contra Aberchán y los ex consejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed, todos ellos integrantes del Ejecutivo melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 que presidía Euduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) en coalición con PSOE y CPM. Los investigados fueron detenidos los días 5 y 6 de marzo de 2024 y permanecieron en prisión durante 71 días.

En el auto judicial, se recoge que las diligencias previas fueron incoadas el 24 de abril de 2023 por la presunta comisión de delitos de organización criminal, fraude electoral, delito contra la intimidad, fraude en la contratación pública, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos, entre otros.

La resolución detalla que la causa se estructura en una pieza principal y otras seis piezas separadas. En la principal se investigan hechos relacionados con una supuesta organización criminal destinada a manipular procesos electorales celebrados en Melilla desde 2019 mediante la compra de voto por correo y la elaboración de una presunta base de datos ilegal obtenida inicialmente del padrón municipal y posteriormente ampliada.

Asimismo, la pieza tercera, cuyo secreto ya fue levantado en marzo de 2024, investiga una supuesta adjudicación fraudulenta de contratos públicos. Según la instructora, el objetivo habría sido financiar la compra de votos por correo en las elecciones de 2019 y 2023, así como recompensar a colaboradores mediante un sistema que afectó "a centenares de expedientes de adjudicación" gestionados desde consejerías dirigidas por miembros de CPM.

La pieza cuarta se centra en un posible blanqueo de capitales derivado de las presuntas "mordidas" obtenidas mediante esas adjudicaciones, mientras que la quinta aborda la supuesta financiación ilegal del partido político.

La magistrada explica que el levantamiento parcial del secreto se produce después de que, desde octubre de 2025, se hayan incorporado al procedimiento los informes policiales relativos al análisis de los principales dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros y detenciones. El último de esos informes fue remitido el pasado 29 de abril.

No obstante, el juzgado mantiene bajo secreto la pieza sexta y parte de la pieza segunda, al considerar que "su conocimiento podría perjudicar investigaciones abiertas sobre nuevos hechos detectados durante la instrucción y sobre posibles derivaciones a otros órganos judiciales".

El auto señala además que "existen problemas técnicos en el sistema informático que impiden, por el momento, levantar parcialmente el secreto de la pieza segunda", aunque el juzgado prevé hacerlo "en un plazo aproximado de diez días" tras recibir asistencia técnica. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y apelación.