El líder 'susanista' en Melilla denuncia veto a su candidatura y estudia abandonar el PSOE

Actualizado 20/03/2019 23:26:50 CET

MELILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de los socialistas melillenses que apoyaron la elección de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE frente a Pedro Sánchez, el exdiputado Amin Azmani, ha anunciado que estudia abandonar el partido después de que la actual secretaria general del PSOE en la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, reconocida 'sanchista', haya "vetado" su candidatura al Congreso de los Diputados tras ser el segundo más votado en la primarias.

Rojas ha negado estas acusaciones aunque ha evitado responder al 'susanista' Amin Azmani "porque jamás hablaré de un compañero", al tiempo que ha aclarado que "uno es muy libre de estar o no en un proyecto".

Azmani, que apoyó en mayo de 2017 a Susana Díaz en las primarias contra Pedro Sánchez, estaba llamado a ser el candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE de Melilla en este 2019 de acuerdo con los votos de las bases de los socialistas, pero asegura que fue vetado por la actual secretaria general aduciendo "falta de confianza", al tiempo que ha admitido que cree que todo lo que le ha pasado "es porque apoyé a Susana Díaz a la Secretaría General".

El que fuera secretario general de Juventudes Socialistas de Melilla y diputado autonómico también ha señalado que se plantea incluso abandonar el PSOE tras sufrir un "trato humillante" durante la confección de las listas para las generales y europeas de 2019 por parte de la actual Ejecutiva que dirige Gloria Rojas.

Las bases dieron sus votos en primer lugar a Elena Treviño, jefa de la Unidad de Violencia de Género; en segundo lugar se posicionó Amin Azmani; y en tercer puesto Yeray Díaz. Según ha explicado Azmani, Elena Treviño renunció y, por tanto, le correspondía a él ser la persona que se postulara para candidato a diputado.

En este sentido, ha explicado que las normas internas del PSOE establecen que cuando es candidato único en primarias y demás procesos internos, se elige por aclamación o en todo caso se vota 'sí' o 'abstención'. "La dirección de Gloria Rojas decisión saltarse las normas y votar 'sí' o 'no', resultando rechazado quien fuera elegido en primarias", ha denunciado.

De este modo, ha añadido, la actual dirección decidió desatender la decisión de los afiliados melillenses y enviar una nueva propuesta al Comité Federal de Listas, con el economista Jaime Bustillo como candidato, a pesar de que no participó en las primarias.

Azmani, que se plantea abandonar el PSOE después de 20 años de militancia, ha dimitido este martes como trabajador del Grupo Parlamentario Socialista en Melilla en la Asamblea, donde ha estado 12 años.

"ES UNA DECISIÓN PERSONAL"

La secretaria general del PSOE de Melilla y candidata a la Presidencia de la Ciudad Autónoma en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, Gloria Rojas, ha negado que haya practicado ningún veto, si bien ha evitado responder a las acusaciones de Amin Azmani porque ella asevera que no entra en polémicas con "compañeros".

A pregunta de los periodistas, Gloria Rojas ha subrayado, no obstante, que Amin Azmani "no se ha dado de baja", al tiempo que ha señalado que se trata de "un compañero, un buen compañero, que está en el PSOE desde hace muchísimos años, y uno es muy libre de estar o no en un proyecto". Sobre su posible marcha del partido, ha indicado que "es una decisión personal donde no hay nada que discutir".

Ha querido dejar claro que "todas las formaciones tienen conflictos", sobre todo a la hora de confeccionar listas electorales, pero ha destacado que "las siglas del PSOE están por encima de las personas.

Para las elecciones generales del 28 de abril, los socialistas melillenses han renovado completamente su candidatura en relación a los últimos comicios generales, con el economista Jaime Bustillo como candidato al Congreso de los Diputados y Miguel Aparicio, graduado social, y Cristina Morales, profesora y jefa de estudios, para los dos escaños que le corresponden a Melilla en el Senado.