Más de 30 migrantes del CETI de Ceuta parten hacia la península

Decenas de migrantes embarcan para salir hacia la península, a 7 de agosto de 2025, en Ceuta (España) - Antonio Sempere - Europa Press

CEUTA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de unos 35 residentes del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta han partido este jueves rumbo a la península para ser reubicados en otras instalaciones para la acogida de extranjeros en situación irregular.

La treintena de personas procede, en su mayoría, de Argelia, Sudán y Guinea Conakry, según han confirmado a esta agencia desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Los migrantes, todos varones, han tomado el barco de las 10,30 horas con destino Algeciras de la naviera Balearia. Todos ellos han llegado a la Estación Marítima de la ciudad autónoma en grupos reducidos.

Han estado acompañados de trabajadores del CETI y de Cruz Roja, pero la Delegación no ha confirmado dónde serán reubicados.

Está previsto que este viernes se produzca la partida de otro grupo de entre 17 y 20 personas, según fuentes internas del CETI.

El aforo del CETI se encuentra desbordado, con más de 700 residentes, según las fuentes consultadas, pese a tener una capacidad operativa máxima de 512 plazas.

En paralelo, la presión migratoria continúa manteniendo en alerta a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo durante las noches, especialmente las de niebla. Las personas que pretenden entrar en Ceuta de manera irregular aprovechan las condiciones meteorológicas adversas que suelen darse en agosto para tratar de burlar los controles.

Aunque los intentos de entrada se producen durante todo el año, estos días son más frecuentes. La Gendarmería de Marruecos colabora con las autoridades españolas para evitar que los llamados "nadadores" accedan al perímetro español.