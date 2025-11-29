Melilla aprobará un presupuesto de 421 millones de euros para 2026, el "más grande y expansivo de su historia"

El presidente melillense, Juan José Imbroda (PP). - FOTO GOBIERNO MELILLA

MELILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presupuesto de la Ciudad Autónoma para 2026 superará los 421,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,6 % respecto al ejercicio anterior y lo convierte en "el más grande y expansivo de la historia de Melilla", según ha avanzado el presidente melillense, Juan José Imbroda (PP).

Imbroda calificó las cuentas del próximo año como "expansivas, sociales e inversoras", al sumar 33 millones más que en 2025 y aumentar prácticamente todas las áreas. Administraciones Públicas crecerá un 14 %; Medio Ambiente, un 10 %; Políticas Sociales, un 10,3 %; y Turismo, un 11,4 %.

La primera autoridad melillense ha destacado que también se incrementarán partidas como Economía y Fomento (7 %), Educación (6,5 %) y Cultura (6,1 %), así como los fondos destinados a sociedades públicas como la empresa pública de viviendas Emvismesa (51 %) o la Fundación Melilla Monumental (11 %).

Según ha apuntado, los presupuestos incorporan asimismo la financiación del nuevo grado de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y la ampliación de grupos en otras titulaciones universitarias impartidas en la ciudad. Además, ha adelantado que se pondrá en marcha una nueva agencia destinada al desarrollo de la innovación tecnológica y a la atracción de inversiones.

"EL AÑO DE LAS PRIMERAS PIEDRAS"

El presidente de la ciudad española del norte de África ha resaltado que 2026 será "el año de las primeras piedras" de grandes obras cuyo proceso administrativo "está a punto de finalizar", y subrayó que las inversiones aumentarán un 26 %.

Entre las novedades incorporadas al proyecto presupuestario, según ha explicado Imbroda, figuran la creación de equipos de cuidadores y vigilantes en los parques infantiles y un nuevo servicio operativo en las barriadas, formado por alrededor de medio centenar de personas.

En materia social, Imbroda anunció que la Consejería de Políticas Sociales "multiplicará por tres" los fondos destinados a familias vulnerables. "Las cuentas incluirán por primera vez la atención bucodental para personas sin recursos mediante un convenio con el Colegio de Odontólogos, así como un acuerdo con el Colegio de Médicos para facilitar el acceso a tratamientos de reproducción asistida" ha comentado el popular.

El Gobierno local ha previsto también implantar el copago en determinados servicios sociales, aunque garantizó el mantenimiento de todas las medidas vigentes y del programa Melilla Joven, que incluye ayudas al carné joven, ajuar y estudios de máster, ha concluido Juan José Imbroda.