Melilla contrata detectives privados para investigar bajas laborales en un plan integral contra el absentismo público

Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla - CCOO

MELILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla ha puesto en marcha un "Plan Integral de Lucha contra el Absentismo Laboral" que incluye la contratación de detectives privados para verificar posibles irregularidades en las bajas por incapacidad temporal del personal público, en un organismo que registra un 15% de empleados de baja, más del doble de la media nacional, situada en torno al 7%.

En la solicitud de oferta consultada por Europa Press, el Gobierno melillense (PP) inicia la contratación de un servicio de investigación privada con el fin de "obtener información y pruebas" para comprobar la existencia de actividades incompatibles con la situación de incapacidad temporal o el incumplimiento de la jornada laboral. El contrato se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Seguridad Privada, que habilita a detectives para investigar hechos de ámbito laboral, económico o social.

Los datos aportados por la Administración reflejan que, de los 1.340 empleados públicos dependientes de la Ciudad Autónoma, 192 se encuentran en incapacidad temporal no derivada de contingencias profesionales y otros nueve por accidente laboral o enfermedad profesional, lo que suma 201 trabajadores de baja, equivalentes al 15% del total. Este porcentaje duplica la media nacional y, según el Ejecutivo local, "evidencia la necesidad de adoptar medidas específicas de control, prevención y verificación".

Para justificar la necesidad de este contrato, el Gobierno local expone que este elevado índice de absentismo genera un "importante impacto económico y organizativo", al obligar a asumir costes adicionales para la Seguridad Social y para la propia Ciudad Autónoma, que suele recurrir a contrataciones temporales para mantener los servicios públicos. También advierte de la existencia de casos minoritarios en los que "las bajas se compatibilizan con actividades personales o profesionales que vulneran el régimen de incapacidad temporal".

Dentro del Plan Integral contra el absentismo, la Ciudad ha previsto implantar un sistema de evaluación del desempeño y reforzar los mecanismos de detección de posibles fraudes. La Dirección General de Función Pública ha reconocido en dicho documento que carece de medios técnicos y personales para realizar estas verificaciones, por lo que considera "imprescindible" la contratación externa de detectives privados.

Podrán optar al contrato personas físicas o jurídicas --españolas o extranjeras-- con plena capacidad de obrar y sin prohibiciones para contratar. Las empresas deberán demostrar que disponen de medios suficientes y contar con detectives habilitados por el Ministerio del Interior. El profesional adscrito al contrato deberá acreditar un mínimo de cinco años de experiencia, mientras que el personal de apoyo deberá contar al menos con dos.

El valor estimado del contrato asciende a 14.950 euros, sin incluir el IPSI (un impuesto similar al IVA que se aplica específicamente en Melilla), dentro de los límites económicos de los contratos menores. El desglose contempla un 81% de costes directos, que incluyen jornadas de investigación, desplazamientos e informes con material fotográfico o videográfico, y un 13% de costes indirectos relacionados con gastos administrativos, seguros y medios técnicos.

Con esta medida, el Gobierno de Melilla ha subrayado que pretende reforzar los mecanismos de control interno, reducir el coste asociado al absentismo y "promover una cultura de responsabilidad y compromiso en el empleo público", según recoge la documentación.

RECHAZO DE CCOO

Sin embargo, la Sección Sindical de la Federación de Servicios Públicos del sindicato CCOO EN Melilla ha mostrado su rechazo a la contratación de detectives privados. A su juicio "esta medida, lejos de contribuir a mejorar la gestión interna o reducir el absentismo, supone un grave error institucional que afecta a la imagen del personal municipal, cuestiona injustificadamente a los profesionales sanitarios y evidencia una ausencia absoluta de políticas reales de prevención y bienestar laboral".

Para esta organización, "la desconfianza en los profesionales de la salud, y el propio sistema de control sanitario existente, que funciona con total rigor, es a todas luces un menosprecio que no beneficia a nadie y que contribuye además a tensionar aún más la relación entre la Administración y el sistema público de salud".

Desde el gabinete de Salud Laboral de la FSC-CCOO de Melilla han alertado que esta medida "es un atajo para evitar abordar la raíz del problema relacionado con el absentismo", ya que han apuntado que el personal laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla no dispone de un Comité de Prevención de Salud Laboral que analice las causas reales de las bajas por enfermedades comunes de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Melilla, estudie sus patrones, o proponga estrategias de prevención de riesgos psicosociales y laborales en los diferentes centros de trabajo, como viene reclamando esta Sección Sindical de la FSC-CCOO Melilla en innumerables ocasiones".