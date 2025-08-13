Melilla corta el suministro de agua en el conjunto de la ciudad tras "una avería importante" en la desaladora

MELILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado este miércoles que cortará el agua en la ciudad de Melilla a partir de las 17,00 horas después de que durante la madrugada, sobre las 04,30 horas, se hubiera producido "una avería importante" de la desaladora "que ha originado la parada completa de esta instalación".

El área que dirige Daniel Ventura (PP) ha detallado que el fallo se ha producido en una cabina de protección de diez kilovoltios de la alimentación eléctrica de la Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Aguadú, en la zona norte de la ciudad española del norte de África.

Medio Ambiente ha indicado que "el personal de la planta desalinizadora está trabajando para reparar la avería y poder restituir el servicio de la misma lo antes posible". Sin embargo, ha admitido que "debido a esta avería, no se podrá contar con una parte muy importante de la producción necesaria de agua y será necesario restringir el suministro a través de la red de distribución desde las 17,00 horas de este 13 de agosto hasta las 06,00 horas del 14 de agosto aproximadamente".

La Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza ha señalado que siente las molestias que esta avería generará a los usuarios y confía en que pueda ser reparada "lo antes posible".

UNA SEGUNDA DESALADORA EN PROYECTO

La avería se produce en un contexto de repetidos problemas de abastecimiento durante 2025. El Gobierno de Melilla, presidido por Juan José Imbroda (PP), anunció hace unas semanas el inicio de estudios técnicos para construir una segunda desaladora que complemente la actual, levantada en su día por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central.

La nueva planta, según el presidente, tendrá dos módulos de producción y una capacidad de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos diarios, suficiente para cubrir las necesidades hídricas de la ciudad junto al aporte de los pozos locales. "Melilla es un territorio insular sin ríos ni cuencas cercanas, con pozos ya saturados. Necesitamos una desaladora moderna y eficiente que garantice agua para los próximos 20 años", ha afirmado Imbroda.

El proyecto será financiado con fondos propios de la Ciudad Autónoma ante "la falta de apoyo estatal". "En estos momentos no contamos con colaboración del Estado, pero no nos vamos a frenar. Si más adelante hay un cambio en el Gobierno central, ya hablaremos, pero ahora tiraremos con recursos propios", ha asegurado.

Imbroda ha reclamado también la cesión "inmediata" del Pantano de las Adelfas, inactivo desde hace cinco años, para reconvertirlo en un "depósito estratégico de agua". Además, el Ejecutivo local mantiene un enfrentamiento abierto con la CHG, a la que culpa de los cortes por los fallos de la desaladora y estudia llevar a los tribunales por supuestos "incumplimientos contractuales" en la planta, entregada en marzo de 2024.

La CHG, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha pedido al Gobierno melillense que "retire trabas burocráticas y de interlocución" que, según afirma, "impiden desde hace más de un año la entrada de sus técnicos a la desaladora y la reanudación de obras de abastecimiento".