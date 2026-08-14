Melilla incorpora 100 camas y 100 colchones ignífugos al Centro La Purísima por el aumento de menores no acompañados

EL centro de acogida de menores 'La Purísima Concepción' de Melilla. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla (PP) ha reforzado desde este viernes los recursos del Centro de Acogida de Menores 'La Purísima Concepción' con 100 camas y 100 colchones ignífugos ante su "sobreocupación", un día antes del llamamiento en redes sociales de Marruecos para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla, y reclama agilizar los traslados de menores.

Según ha informado la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, Melilla ha adoptado estas medidas "ante la situación de sobreocupación del centro de menores de La Purísima, agravada por el incremento continuado de llegadas durante el verano y, especialmente, por las entradas masivas registradas los días 31 de julio y 1 de agosto".

Mohamed ha asegurado además que mantiene contacto con los representantes del comité de empresa desde el pasado lunes, después de que estos manifestaran su preocupación por la situación del centro. La solicitud formal de reunión fue remitida posteriormente y el Ejecutivo local trabaja para que el encuentro pueda celebrarse el próximo lunes.

La consejera ha explicado que con carácter previo a los episodios de finales de julio en Ceuta y Melilla, "la Dirección General del Menor y la Familia ya había activado los protocolos necesarios: el 30 de junio solicitó a la Delegación del Gobierno la entrega inmediata de literas o camas", una petición que, según la Ciudad, "no fue atendida".

Ante la falta de existencias entre los proveedores locales, la empresa concesionaria del centro de acogida Tragsatec "adquirió en la península 100 camas y 100 colchones ignífugos; además, se compraron en Melilla 80 somieres para su utilización inmediata y con carácter transitorio".

Mohamed ha asegurado que las inspecciones realizadas por la Dirección General del Menor y la Familia "han constatado que el centro dispone de existencias suficientes de alimentación, ropa, ropa de cama y productos de higiene personal para atender a los menores acogidos".

La popular ha destacado que la Ciudad Autónoma también ha reforzado los recursos humanos de La Purísima "con la incorporación de tres educadores sociales, seis auxiliares educativos y dos trabajadores de limpieza". "A estas incorporaciones --ha añadido-- se sumará la contratación de otros 15 auxiliares educativos, actualmente en fase de tramitación". Asimismo, ha detallado que se ha contratado a una empresa externa "para intensificar las labores de limpieza y mantenimiento del centro".

La Consejería ha rechazado igualmente que los menores carezcan de atención especializada. En este sentido, ha recordado que en julio se suscribió con la entidad Superacció un convenio con una duración de tres años "para desarrollar un programa destinado a mejorar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes integrados en el sistema de protección".

Mohamed ha indicado que el programa cuenta con tres profesionales y contempla además un campamento de verano en Rostrogordo, que se desarrolla desde el 20 de julio hasta el 28 de agosto.

En materia de seguridad, ha apuntado que la Consejería de Seguridad Ciudadana ha incrementado la vigilancia de La Purísima mediante la presencia de efectivos de la Policía Local, mientras que la Guardia Civil también ha reforzado su dispositivo en el entorno del centro.

La consejera ha señalado que mantiene como prioridades garantizar la atención integral de los menores acogidos y de los profesionales del centro, reforzar las condiciones de vigilancia y seguridad y agilizar los traslados a la península conforme al Real Decreto 658/2025, de 22 de julio.

Mohamed ha subrayado que "para el Gobierno melillense la actual situación de sobreocupación constituye una circunstancia extraordinaria que requiere una respuesta permanente y coordinada entre las distintas administraciones, siempre ajustada al interés superior de los menores".