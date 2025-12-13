Melilla pagará reproducción asistida a familias que lo deseen, dentista a vulnerables y 18.000 euros a enfermos de ELA

El presidente de Melilla oficiando la boda de la jugadora de baloncesto del Club La Salle Marita Davydeva y a su novio Alexandre Prado. - GOBIERNO MELILLA

MELILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Melilla triplicará en 2026 el presupuesto destinado a ayudas sociales, que pasará de un millón a tres millones de euros, para financiar tratamientos de reproducción asistida a familias que deseen tener hijos, cubrir servicios básicos de atención bucodental a personas vulnerables y conceder ayudas de hasta 18.000 euros anuales a enfermos de ELA y a sus cuidadores.

Así lo ha anunciado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, quien ha subrayado que el incremento presupuestario permitirá aumentar el número de beneficiarios y facilitar el acceso a las ayudas. En este sentido, ha explicado que el límite de acceso, hasta ahora condicionado por el salario, se ampliará "en un cincuenta por ciento" para llegar a más familias melillenses.

Entre las medidas ya en marcha, Imbroda ha detallado que desde este mediados de diciembre, y durante un mes, las familias con enfermos neurológicos graves podrán solicitar ayudas de hasta 18.000 euros anuales. Para ello, la Consejería de Políticas Sociales ha consignado una partida de 300.000 euros, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, cuyas condiciones han sido publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).

Aunque el plazo de solicitud se extenderá durante un mes, la Consejería ha animado a los potenciales beneficiarios a presentar la documentación antes del 31 de diciembre con el objetivo de agilizar la tramitación y la concesión de las ayudas.

El presidente melillense ha señalado que esta subida presupuestaria quedará recogida en el nuevo reglamento de la Consejería de Políticas Sociales y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo local (PP) de firmar convenios con el Colegio de Odontólogos, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y el Colegio de Médicos.

La primera autoridad ha resaltado que estos acuerdos permitirán ofrecer atención bucodental básica a personas vulnerables, impulsar el copago farmacéutico y apoyar a las familias que necesiten tratamientos de reproducción asistida, "dentro del refuerzo de las políticas sociales y de salud pública previsto para 2026".