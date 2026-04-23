Melilla reclama al Gobierno 120 millones por el déficit acumulado en la atención de menores migrantes en casi 20 años

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), junto a responsables del Banco de Alimentos en Melilla. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha reclamado al Gobierno de la Nación el abono de 120 millones de euros por el déficit acumulado que, según ha señalado, ha asumido la ciudad desde que comenzó a atender la llegada de menores extranjeros no acompañados casi 20 años.

Imbroda ha explicado que Melilla ha reducido a menos de la mitad el número de menores acogidos "gracias a los traslados a la península" realizados desde la entrada en vigor de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería el 1 de septiembre de 2025. En la actualidad, la ciudad atiende a 68 menores, dentro del sistema de reubicación impulsado por el Ejecutivo central para aliviar la presión migratoria en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.

El dirigente autonómico ha recordado que este fenómeno se intensificó en la ciudad española del norte de África "a partir de finales de la década de los 2000" y ha subrayado que el esfuerzo realizado por la ciudad ha sido sostenido en el tiempo. "Hay un acumulado que está pagando la ciudad por cuenta de toda Europa", ha afirmado el popular.

Asimismo, ha detallado que el coste actual para las arcas públicas melillenses "asciende a unos 7 millones de euros anuales, pese a la reducción del número de menores". En este sentido, ha insistido en que "el Estado debe compensar a la ciudad por el esfuerzo realizado durante años en la atención a estos menores".

Imbroda ha reiterado que el Gobierno local seguirá reclamando los 120 millones d euros al Ejecutivo central, al considerar que "Melilla ha cumplido con su responsabilidad en la gestión de la inmigración infantil" y que la carga económica "no puede recaer únicamente sobre la ciudad".