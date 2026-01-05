Melilla registra 691 partos en 2025, 77% menos que hace una década tras las restricciones en la frontera con Marruecos

Oliver Infante García, primer bebé nacido en enero en el Hospital Universitario. - INGESA MELILLA

MELILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Melilla ha cerrado el año 2025 con un total de 691 partos atendidos por los servicios públicos sanitarios, lo que supone un descenso del 77 por ciento respecto a hace una década, cuando en 2015 se alcanzaron los 3.001 alumbramientos, según ha informado este lunes a Europa Press una portavoz de la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa).

La cifra actual se sitúa lejos de los registros de hace diez años, cuando aproximadamente la mitad de los nacimientos correspondían a mujeres procedentes de Marruecos, favorecidos entonces por la frontera abierta entre la ciudad española y el país vecino.

Según ha detallado la fuente del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad --competente en esta materia al no estar transferida a la ciudad autónoma--, de los 691 partos contabilizados en 2025, un total de 663 fueron atendidos en el Hospital Comarcal hasta su cierre el pasado 15 de diciembre, mientras que los 28 restantes se realizaron en el nuevo Hospital Universitario de Melilla. Este último hospital, inaugurado oficialmente el 2 de junio de 2025, se encuentra a pleno rendimiento desde mediados de diciembre, asumiendo ya la totalidad de la actividad obstétrica en la ciudad.

El descenso sostenido de los partos en Melilla coincide con el cierre de la frontera con Marruecos decretado en marzo de 2020 por la pandemia de la Covid-19 y con las restricciones impuestas tras su reapertura en mayo de 2022, cuando se comenzó a exigir por primera vez visado a los residentes de la vecina provincia de Nador (Marruecos).

Los datos de años anteriores reflejan esta tendencia a la baja: en 2024 se atendieron 763 partos; en 2022 fueron 824; en 2021, 886; y en 2020, 1.196 alumbramientos.

Por otro lado, Ingesa Melilla ha confirmado que el primer bebé nacido en la ciudad en 2026 llegó al mundo a las 18:47 horas del 1 de enero en el Hospital Universitario. Se trata de un varón, llamado Oliver Infante García, con un peso de 2.210 gramos y una talla de 44,6 centímetros.

Según ha informado el área sanitaria, Oliver es hijo de Laura García Chaparro y Alonso Infante Morales, quienes se mostraron emocionados por la llegada de su primer hijo. El nacimiento se produjo mediante cesárea y la madre se encuentra estable y en planta, bajo la atención de los profesionales sanitarios.

Desde Ingesa se ha subrayado que el nuevo Hospital Universitario de Melilla ha ofrecido una atención "con la última innovación tecnológica y un cuidado humano de calidad, garantizando la seguridad y el bienestar tanto de la madre como del recién nacido".