Melilla solicitará al Parlamento Europeo acogerse al régimen de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea

MELILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla y delegada para Asuntos de la Unión Europea, María José Aguilar Silveti (PP), ha anunciado este miércoles que el Gobierno de la Ciudad trasladará al Parlamento Europeo una propuesta para que Melilla pueda acogerse al régimen especial de regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. Esta iniciativa, que se presentará en forma de informe en el último trimestre del año, pretende documentar las singularidades y desventajas estructurales de la ciudad con el objetivo de obtener respaldo político e institucional desde Bruselas.

En rueda de prensa, Aguilar ha explicado que las regiones ultraperiféricas --actualmente conformadas por Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y Saint-Martin (Francia), las Islas Canarias (España), y Azores y Madeira (Portugal)-- se benefician de fondos específicos y trato preferente en políticas comunitarias como la cohesión territorial, el desarrollo económico o la conectividad.

La vicepresidenta primera de la Asamblea de Melilla ha indicado que la solicitud no se encuadra en un procedimiento administrativo formal, sino que forma parte de una "estrategia política e institucional" que busca "influir" en los órganos europeos mediante informes y contactos directos. "Es una labor que tenemos que llevar al corazón de Europa. No es un procedimiento cerrado, sino un trabajo de impulso político y diplomático que requiere el respaldo del Parlamento Europeo", ha señalado.

Según ha detallado la representante melillense, el documento que se elevará a Bruselas pondrá el foco en las debilidades estructurales de la ciudad: su aislamiento geográfico y logístico, su práctica insularidad, la fragilidad económica, la presión migratoria y las limitadas infraestructuras que lastran el desarrollo económico. "Queremos mostrar con claridad las razones por las que Melilla no puede competir en igualdad de condiciones con otras regiones europeas. Y también poner en valor su situación geoestratégica como frontera exterior de la Unión", ha afirmado Aguilar.

La también diputada del PP ha destacado que el Gobierno local espera que esta iniciativa derive en el reconocimiento político de la "excepcionalidad" melillense, lo que permitiría, a medio plazo, acceder a fondos estructurales adicionales, modelos de desarrollo adaptados y medidas específicas para fomentar la inversión, la movilidad y el empleo.

Aguilar ha lamentado que, por el momento, no cuenten con el apoyo explícito del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez, al que ha considerado "clave" para reforzar esta iniciativa ante las instituciones europeas. "Todas estas medidas deben contar con el respaldo del Estado, que por motivos obvios ahora mismo no tenemos, pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados", ha subrayado, toda vez que ha asegurado que "desde Melilla vamos a actuar como avanzadilla".

La vicepresidenta de la Asamblea melillense ha admitido que aunque el Parlamento Europeo no tiene competencias vinculantes en esta materia, sí puede emitir informes y recomendaciones políticas que sirvan como base para que la Comisión Europea y los Estados miembros estudien futuras reformas o excepciones normativas: "El Parlamento ya conoce nuestras desventajas. Ahora necesitamos que se mojen", ha concluido.