Al menos cinco detenidos en Ceuta en una operación contra el tráfico de personas

CEUTA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en Ceuta durante una operación desarrollada en la madrugada de este martes contra una red presuntamente dedicada al tráfico de migrantes. El dispositivo, que continúa abierto, se enmarca en una actuación de ámbito nacional en la que también participan unidades del cuerpo en Algeciras (Cádiz) y Coín (Málaga), donde igualmente se están practicando registros y detenciones.

Fuentes de la investigación han asegurado que, aunque el balance oficial eleva a cinco los arrestos en la ciudad autónoma, las cifras reales superan el doble, sin que por el momento se haya concretado el número total de personas implicadas.

Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre los detenidos ni sobre la estructura de la organización objeto de la operación.

El despliegue se ha iniciado de madrugada y se ha prolongado durante toda la mañana en varios puntos de la ciudad, entre ellos las zonas de Pasaje Recreo, la calle Argentina y Poblado Sanidad.

Durante los registros, además de las detenciones, la Guardia Civil ha trasladado en un furgón a siete individuos, aunque sin condición de arrestados. Fuentes consultadas indican que se trataría de personas migrantes.

En el operativo han participado agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras, efectivos de unidades de investigación y miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), desplazados desde la península para apoyar a las unidades locales.

Aunque la Guardia Civil no ha ofrecido por ahora un balance definitivo, fuentes del instituto armado aseguran que la operación "sigue activa" y que no se descartan nuevas detenciones o registros en las próximas horas.