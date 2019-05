La ministra de Defensa asegura que el PP "en más de siete años" no mejoró la situación de los militares mayores de 45

Publicado 23/05/2019 17:26:11 CET

MELILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha criticado que el PP estuviera más de siete años al frente del Gobierno de la Nación sin hacer nada para mejorar la situación de los militares mayores de 45 años que se ven obligados a dejar el Ejército si no cumplen unas condiciones, una situación que afectará a más de 50.000 militares en toda España hasta 2036.

A pregunta de los periodistas tras las decisiones del Gobierno de Melilla que preside Juan José Imbroda (PP) para respaldar a este colectivo militar, Margarita Robles ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez, en menos de un año, "ha impulsado medidas para mejorar la formación y las expectativas de futuro del personal de tropa y marinería".

En este sentido, la también diputada, en el transcurso de una visita a Melilla para apoyar a Gloria Rojas a la Presidencia de la Ciudad Autónoma, ha puesto el acento en que "ya están saliendo convocatorias para que estos profesionales puedan obtener un título de Formación Profesional de Grado Medio".

Además, Robles ha recordado que ya se han aprobado medidas para favorecer la conciliación de las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas, así como de formación, para que tengan un futuro profesional adecuado. "Y no con esas cosas que dicen algunos que saben que no van a poder cumplir. Hay algunos que quieren utilizar políticamente a los profesionales que van a cumplir 45 años, pero los socialistas no vamos a utilizar a nadie. Vamos a trabajar por y para ellos", ha aseverado.

Robles ha destacado el compromiso del presidente Pedro Sánchez del incremento de retribución para los miembros de las Fuerzas Armadas. "Siempre desde la realidad y el posibilismo, siempre desde el sentido de Estado y con responsabilidad", ha dejado claro.

La titular de Defensa en funciones ha declarado que "hemos hecho nosotros en once meses lo que no hicieron otros en siete años. Ahí está la credibilidad, que se demuestra con hechos y no con grandes proclamas".

SUELO MILITAR

En otro orden de cosas, Robles ha explicado que el Ministerio de Defensa está trabajando para liberar al máximo el suelo de su propiedad. "Entendemos que cuando ya no es necesario para fines militares tiene que volver a la ciudadanía, pero tenemos que hacerlo siempre en cumplimiento de la ley", ha señalado la titular de Defensa en funciones.

En este sentido, Robles ha hecho hincapié en que "las cesiones, por ley, no pueden ser gratuitas", pero ha dejado claro que el Ministerio de Defensa "tiene la mayor disponibilidad para negociar y que las cesiones de suelo se produzcan".