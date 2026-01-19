Minuto de silencio por el accidente de tren de Adamuz en Ceuta, que no descarta ceutíes afectados

Agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

La Ciudad Autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno han organizado dos actos institucionales para mostrar su apoyo a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) este domingo.

El primer homenaje ha tenido lugar a las puertas del Palacio Autonómico a las 12,00 horas y el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha aprovechado para manifestar el "profundo dolor" por las "espeluznantes cifras" de fallecidos y heridos y ha afirmado que no descarta la presencia de ceutíes entre los afectados.

"No sería de extrañar. Alguna información me ha llegado, pero quiero ser prudente y no quiero hacer público nada al respecto, porque nada tengo confirmado", ha respondido el mandatario ante preguntas formuladas por la prensa tras el minuto de silencio.

Vivas ha recordado que el referido trayecto "se suele utilizar mucho por parte de los ceutíes" y ha insistido en la "prudencia" ya que por el momento no hay nada confirmado.

En el homenaje que ha tenido lugar a las 12,30 horas en la sede de la Delegación del Gobierno, su secretario general, Ismael Kasrou, también ha considerado la posibilidad de que haya vecinos de Ceuta entre los implicados en el accidente, aunque ha garantizado que "por el momento" no les consta.

"No queremos aventurarnos en este tipo de cuestiones hasta disponer de datos certeros y confirmados por las autoridades competentes", ha expresado.

El presidente de Ceuta ha informado de que este domingo escribió al presidente de la Junta de Andalucía, el también popular Juanma Moreno, mostrándole el apoyo de su gobierno. Al ser preguntado sobre si Ceuta ha ofrecido apoyo material a la comunidad vecina, Vivas ha indicado que no es necesario ya que Andalucía no tiene "falta de medios".

"La tragedia es enorme, pero los servicios de emergencias y los hospitalarios, que ahora mismo son lo más importante, están debidamente coordinados y creo que están dando una respuesta adecuada", ha expresado.

"Por supuesto, si hiciera falta cualquier cosa que hiciera falta por parte de Ceuta, allí estaría", ha matizado, para también asegurar que la ciudad puede colaborar a través de iniciativas como la donación de sangre.