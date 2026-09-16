Montero avisa que el Gobierno andaluz ya no es "de Juanma sino de Juan Manolo" y Moreno la ve "de paso" en Andalucía

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se somete este mi - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha etiquetado este miércoles al Gobierno andaluz de PP-A y Vox como "el de Juan Manolo", haciendo un juego de palabras con los nombres de los presidentes de los socios de gobierno --Juanma Moreno, líder del PP-A, y Manuel Gavira, de Vox--, mientras que el presidente de la Junta le ha replicado que ella está "de paso" en Andalucía y "depende del futuro cada vez más oscuro" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Moreno y Montero han mantenido este miércoles su primer debate 'cara a cara' en una sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, en la que la líder socialista ha comenzado advirtiendo al presidente de la Junta de que a la Cámara autonómica se va a "hablar de Andalucía" y de su "gestión" al frente del Ejecutivo regional.

"Venimos a hablar de su responsabilidad y de las competencias que usted ejerce o que omite", le ha advertido Montero a Moreno antes de reprocharle el "ocultismo político vergonzante" que, en su opinión, "ha practicado" en relación al acuerdo de gobierno que suscribió con Vox para ser investido por tercera vez como presidente de la Junta.

Así, ha criticado que Moreno "solicitó la confianza" del Parlamento en el debate de investidura del 29 de junio "para el programa político de un gobierno monocolor que decía querer formar", pero "cinco minutos antes de la segunda votación", el presidente del PP-A incorporó "por primera vez al Gobierno (andaluz) a una formación de ultraderecha" como Vox a partir de un documento acordado de "150 puntos que no se ha dignado a explicar" en el Parlamento, le ha afeado Montero.

La líder del PSOE-A ha dicho al presidente de la Junta que desde su partido no le van a decir "que su gobierno es ilegítimo", al contrario de lo que "sí hacen con el Gobierno de España" desde las filas 'populares', pero sí le va a "decir que le ha hurtado a este Parlamento el debate necesario para que fuera investido presidente".

Montero ha criticado así que, desde dicho debate, Moreno "se esconde para no dar explicaciones sobre ese acuerdo y en la medida en que eso ha modificado, o no, la hoja de ruta" que el presidente planteó en su debate de investidura.

La dirigente socialista ha afeado además a Moreno que "no le gusta estar en la Presidencia" de la Junta "para asumir responsabilidades", sino que lo que "le gusta es aparentar, es estar", de forma que "le da igual haber firmado un pacto o no", le ha reprochado.

Moreno le ha replicado que ella ha pasado "en tres meses" por tres cámaras --el Congreso de los Diputados, el Parlamento andaluz y el Senado, para lo que ha sido designada senadora por designación autonómica--, y le ha dicho que ella donde está "realmente cómoda" es "a la diestra" de Pedro Sánchez y "huyendo de sus responsabilidades andaluzas".

En esa línea, Moreno ha espetado a Montero que si a ella "le interesara Andalucía, si no estuviera de paso, no sería senadora" y, además, "vicesecretaria general del PSOE", sino que "se centraría en la Secretaría General" del PSOE-A y "en el Parlamento de Andalucía".

"Usted viene aquí a hacer una visita de vez en cuando y a mantener la posición territorial" a Pedro Sánchez, "que es su jefe", le ha afeado también Moreno a Montero, a quien ha reprochado que hable de "ocultismo" sobre el pacto de gobierno de PP-A y Vox cuando sus 150 puntos "han sido publicados".

Además, ha criticado que hable de "transparencia" cuando "representa al Gobierno más ocultista de la historia de España", y al hilo ha criticado que Pedro Sánchez sólo ha mantenido "un debate del estado de la Nación en ocho años" de gobierno, mientras que él mantiene "dos debates" de política general "al año" en el Parlamento andaluz.

Moreno también ha reprochado a Montero los pactos que el Gobierno de Sánchez ha alcanzado con partidos "moderados" --ha indicado con ironía-- como Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o Bildu, tras lo que le ha avisado que "toda España y toda Andalucía sabe perfectamente lo que ha hecho su Gobierno", y a la líder del PSOE-A "se le va a hacer muy complicado mantener aquí posiciones que son indefendibles".

Además, el presidente del PP-A ha replicado a la también exministra de Hacienda que, para "aparentar", ella, que "no ha sido capaz de presentar ni un solo Presupuesto en esta legislatura", cuando formaba parte del Gobierno de España.

Frente a las críticas de Montero, el presidente de la Junta ha defendido que el andaluz es "un gobierno estable, claro y transparente, que cumple el reglamento, que atiende a los grupos de la oposición y que da la cara, cosa que no existe en el Gobierno de España", ha apostillado.

En su segundo turno, la líder del PSOE-A ha respondido a Moreno que, "por respeto a los andaluces, tiene que rendir cuenta de su gestión", y le ha pedido que "deje de estar obsesionado" con ella. "Para estar de paso, le veo muy preocupado por mi situación aquí o la que pueda tener en otras cámaras en Madrid", ha agregado Montero al líder 'popular'. "Si yo estuviera de paso para usted, no me dedicaba tanto tiempo a la alusión personal", ha abundado.

Montero también ha denunciado que Moreno "está vaciando de competencias el Estatuto de Autonomía", y le ha preguntado "qué hace usted en la presidencia de la Junta de Andalucía" si "no cree en las competencias andaluzas", y sólo se dedica a "criticar al Gobierno de Sánchez".

"Usted no habla de la vivienda, del informe PISA, de la sanidad pública o del comienzo del curso escolar en Andalucía; usted sólo habla del 'sanchismo' y del Gobierno de España, porque usted lleva años escondido detrás de Pedro Sánchez en la confrontación sin hacer ninguna propuesta que permita a Andalucía avanzar en derechos o avanzar en libertades", ha espetado Montero a Moreno.

SOBRE MENORES MIGRANTES Y CEUTA

De igual modo, Montero ha preguntado al presidente de la Junta si "va a cumplir la ley o va a rozar la prevaricación" en relación a la posible acogida en Andalucía de menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta este verano, y al hilo ha subrayado que en el pacto de gobierno entre PP-A y Vox se dice que "no más 'menas'".

En ese punto, Montero ha señalado que Moreno, "cuando estaba en el Gobierno de Juanma, tenía un corazón así de grande", pero "ahora en el Gobierno de Juan Manolo tiene un corazón francamente pequeño en relación con los niños" migrantes.

El presidente le ha respondido que él le tiene "todo el respeto del mundo, pero hay una cosa que es evidente", y es que ella "está a tiempo parcial" en Andalucía, y le ha avisado de que es "muy difícil ser candidata en una comunidad que tiene nueve millones de personas" estando "a tiempo parcial" en ella.

En esa línea, Moreno ha cuestionado que Montero vaya a ser candidata del PSOE-A a la Junta en las elecciones autonómicas previstas en 2030, y respecto a los menores migrantes no acompañados, ha defendido que él ha firmado un acuerdo que "se basa en la legalidad".

Además, ha apuntado que, "en situaciones anteriores", el Estado "ha impuesto" a la comunidad autónoma "la incorporación de menores no acompañados", pero que en el momento presente "no lo está haciendo", porque "la Comisión Europea ha advertido al Gobierno de España que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si pisan suelo continental se desactiva 'Schengen'", ha añadido Moreno antes de apostillar que "eso es consecuencia del aislamiento que tiene Sánchez en Europa y del problema de hacer las cosas por libre".

Moreno ha reprochado además a Montero que, "como vicesecretaria general" del PSOE dio "una orden" a los alcaldes socialistas "para que no pudieran manifestar su solidaridad con el pueblo de Ceuta", y le ha advertido para concluir que "no tiene ninguna autonomía ni capacidad de decisión", y "depende del futuro de Sánchez, que cada vez más oscuro", ha sentenciado.