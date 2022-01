Navantia y Eolos realizan con éxito las pruebas piloto de vehículos autónomos no tripulados aplicados a la eólica marina

Vehículo no tripulado de Navantia Sistemas.

Navantia y Eolos Floating Lidar Solutions, junto a la Universidad de Sevilla (US) y Alerion, han realizado con éxito en el Puerto de Ceuta las primeras pruebas piloto y demostrativas para desarrollar tecnología y servicios basados en vehículos no tripulados para la inspección y diagnóstico de parques eólicos marinos.

Según ha indicado este lunes la compañía en un comunicado, el puerto de Ceuta, donde ya opera desde 2019 el vehículo no tripulado para vigilancia costera Unmanned Surface Vessel (USV) 'Vendaval', diseñado por Navantia Sistemas, ha sido el escenario de las pruebas en las que se han combinado las tecnologías de Navantia con los sistemas avanzados de adquisición de datos meteoceánicos de Eolos, la tecnología de drones autónomos desarrollada por la US y los drones de tecnología propia industriales ya operativos en la inspección de aerogeneradores de la empresa Alerion.

Las pruebas realizadas se enmarcan en el acuerdo para el desarrollo y explotación de tecnologías y servicios para la operación y mantenimiento de parques eólicos marinos firmada por Navantia y Eolos en septiembre de 2021 en la exhibición 'Global Offshore Wind' (GOW) en Londres.

Dichas ensayos han demostrado el funcionamiento y operativa en entorno real del uso de barcos no tripulados trabajando de forma conjunta y colaborativa con sensores LiDAR y meteoceánicos así como con drones autónomos.

Se ha establecido una nueva plataforma para la inspección, diagnóstico y monitorización de aerogeneradores en parques eólicos marinos. Mediante esta plataforma no tripulada se puede automatizar gran parte de procesos y reducir la actividad humana en el entorno marino, permitiendo además detectar fallos con celeridad o bien predecirlos mediante el análisis de la información capturada con estos artefactos.

Eolos es una empresa dedicada a la medida y caracterización de las condiciones meteoceánicas de emplazamientos marinos a nivel global, en tanto que Navantia es una empresa "de referencia internacional" en el diseño, construcción y sostenimiento durante el ciclo de vida de buques de alta tecnología, así como en la integración de sistemas y desarrollo de embarcaciones no tripuladas, ha recordado la nota de prensa. A través de su dirección de Energías Verdes, Navantia, es un actor relevante en el sector de la eólica 'offshore', a la que se dirige esta tecnología.

El director comercial de Navantia Energías Verdes, Abel Méndez, ha explicado que con estas primeras pruebas la compañía "demuestra su apuesta firme y real por la aplicación y desarrollo de tecnologías navales de última generación como son los vehículos no tripulados al sector de servicios y mantenimiento para parques eólicos marinos, donde Navantia también quiere estar presente".

Ha añadido que, "si bien las dimensiones de la embarcación y las capacidades de los equipos a bordo deben adaptarse a las necesidades de cada proyecto, las pruebas realizadas empleando la plataforma del USV existente permiten validar el desarrollo tecnológico, y abre la puerta a su utilización inmediata".

Por su parte, el director de Innovación de Eolos, Jordi Puigcorbé, ha asegurado que "el resultado de estas pruebas demuestra el potencial enorme que tienen los vehículos no tripulados cuando trabajan de forma colaborativa para hacer que las tareas de operación y mantenimiento de parques eólicos marinos sean más seguras y eficientes". "La tecnología de drones de la US y la ya operativa a nivel comercial de Alerion encajan perfectamente en la nueva plataforma de vehículos no tripulados propuesta por Navantia y Eolos", ha concluido.