Nueva salida de 40 migrantes del CETI de Ceuta, que roza los mil residentes

Archivo - Varios migrantes a su salida del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta. Imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 41 personas migrantes ha abandonado este jueves Ceuta para continuar con su viaje migratorio en otras comunidades autónomas. El traslado forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para descongestionar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que roza los mil residentes.

Los varones proceden en su mayoría de Argelia y Guinea Conakry. Todos ellos pertenecen al programa de Atención Humanitaria, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno. Han tomado el barco de las 10:30h con destino Algeciras.

Los chicos han ido llegando a la Estación Marítima de Ceuta acompañados de personal del CETI y de Cruz Roja, que se encargan de garantizar el éxito del viaje y se cercioran de que todos ellos se marchan de la ciudad sin complicaciones.

Los ya exresidentes del CETI serán atendidos en centros de acogida de otras administraciones autonómicas.

Esta salida se suma a los traslados semanales que se están produciendo desde verano con el fin de aliviar la saturación de las instalaciones, que ronda los 950 residentes.

El Gobierno habilitó en agosto recursos extraordinarios en el interior del centro para hacer frente a la sobreocupación, que siguen estando activas. Pusieron a disposición de los nuevos residentes el aula magna y la clase donde se imparten formaciones de español, donde se colocaron literas.