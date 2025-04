Nueve migrantes marroquíes llegan a Melilla a nado y pasan la noche a las puertas del CETI tras denegarles la entrada

MELILLA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 organizaciones no gubernamentales (ONG) han denunciado este jueves que al menos nueve personas de nacionalidad marroquí se encuentran en situación de calle en Melilla, tras llegar a nado a la ciudad y serles denegada la entrada al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), según un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Las ONG han criticado que esta situación "supone una grave discriminación por nacionalidad" porque, "según los criterios de acogida en el CETI, las personas de nacionalidad marroquí no pueden acceder por la vía de atención humanitaria". Además, han señalado que los recientes cambios en el sistema de citas para el procedimiento de protección internacional, pasando de presencial a online, "dificultan aún más el ejercicio de los derechos de estas personas" a lograr el asilo en España.

Las entidades firmantes han denunciado, en primer lugar, "la discriminación por nacionalidad para la entrada en el CETI de Melilla y Ceuta". Esta discriminación, han añadido, se manifiesta "en la exigencia exclusiva a las personas marroquíes de presentar documentación que acredite su condición de solicitantes de protección internacional". Para las ONG, "este requerimiento vulnera el derecho de acceso al programa de atención humanitaria".

Los firmantes del escrito han indicado que la dirección del CETI de Melilla, tras reunirse con la Secretaría de Migraciones, ha hecho referencia a un supuesto Acuerdo entre España y Marruecos. Según este acuerdo, las personas de nacionalidad marroquí quedarían excluidas como beneficiarios del programa de atención humanitaria. Ante ello, las ONG han señalado "el carácter discriminatorio de esta medida y la falta de transparencia respecto a los acuerdos de cooperación".

Asimismo, han reprochado "la vulneración del derecho a solicitar asilo". Además, han explicado que "a pesar de que las personas han manifestado verbalmente su voluntad de solicitar protección internacional, no se expide en Melilla ni en Ceuta el tradicional resguardo de dicha manifestación". Esto genera, han proseguido, "inseguridad jurídica e indefensión en las personas que desean pedir asilo".

"UN LABERINTO BUROCRÁTICO SIN SALIDA"

Para estas 28 ONG, la negativa a emitir este documento es "grave", ya que, a su juicio, "vulnera el principio de no-devolución". Además, "condiciona el acceso a los CETI, dejando a los afectados en situación de calle", han subrayado, toda vez que han aseverado que esta situación se ha prolongado durante más de dos semanas en el caso de Melilla, donde "no existen alternativas habitacionales para las personas recién llegadas".

En su escrito, han indicado que los afectados han expresado las dificultades para acceder a la plataforma online de solicitud de cita. "La Policía Nacional solo les ha facilitado un QR para acceder a la página web, pero muchas de estas personas no tienen dispositivos móviles ni conexión a Internet" han resaltado. Además, han añadido, "la página web está disponible únicamente en español".

Los firmantes han indicado que los afectados han llegado al CETI, algunas incluso con la ropa mojada y sin zapatos, tras haber cruzado a nado. A pesar de esto, "han sido referidas a la oficina de asilo, que se encontraba cerrada". "En todas las ocasiones que se han dirigido al CETI, no han podido hablar con el personal, siendo la seguridad privada la que les ha indicado que debían ir al puesto fronterizo de Beni Enzar y El Tarajal".

Según han apuntado, estas personas se han visto abocadas a "un laberinto burocrático sin salida", a pesar de ser personas "en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos económicos y en situación de calle". "Algunas han manifestado haber sido víctimas de devoluciones en caliente por parte de las autoridades españolas, y al menos una persona ha requerido asistencia médica".

Ante esta situación, han interpuesto quejas al Defensor del Pueblo para poner en su conocimiento los hechos y solicitar un pronunciamiento. "Esta situación pone de manifiesto la vulneración de derechos humanos que ocurre de forma sistemática en las fronteras del Estado español, en un marco de racismo estructural", han indicado.

Las ONG han exigido que se pongan en conocimiento del público los acuerdos de cooperación entre España y Marruecos de forma "inmediata". "La falta de transparencia en los protocolos y normativas que rigen los procedimientos y centros de gestión migratoria es una preocupación constante en el contexto de Melilla y Ceuta", han concluido.

Entre las entidades firmantes del escrito, auspiciado por Solidary Wheels de Melilla, se encuentran Amnistía Internacional España, Apdha, Algeciras Acoge, AlgoRace, Asamblea Plaza de Los Pueblos y Asociación Colectivo Territorio Doméstico, Mujeres Brasileñas Contra el Fascismo y el Racismo Barcelona, Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, Fundación Fündec y No Name Kitchen, entre otras.