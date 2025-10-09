Ocho detenidos en Melilla por dos matrimonios de conveniencia descubiertos por la Policía Nacional

MELILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Melilla a ocho personas por su implicación en dos matrimonios de conveniencia con fines de regularización migratoria. En uno de los casos, fueron arrestados la falsa esposa, el captador y los dos testigos, mientras que el falso marido, un ciudadano marroquí en situación irregular, cuenta con una orden de búsqueda y captura al no haber sido localizado. En el otro, se detuvo a dos mujeres que fingieron ser pareja de hecho y a los dos testigos que participaron en la unión.

Según ha informado este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, las investigaciones fueron realizadas por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) en dos operaciones independientes. Ambos casos tenían como objetivo obtener fraudulentamente autorizaciones de residencia en España: una en favor de un ciudadano marroquí y otra de una ciudadana colombiana.

El primer caso se remonta a julio, cuando se descubrió la boda ficticia entre una melillense y un marroquí sin documentación. La mujer reconoció haber recibido dinero por participar en el fraude, y los agentes comprobaron irregularidades en la documentación notarial presentada.

El segundo caso se inició en agosto, tras detectarse la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de una supuesta relación entre una española residente en Castellón y una colombiana solicitante de asilo en Melilla. También en este caso la finalidad era lograr una autorización de residencia como pareja de hecho de ciudadana comunitaria, solicitud que fue denegada.

En total, ocho personas han sido arrestadas por presuntos delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los atestados han sido remitidos a la autoridad judicial competente.

La Ucrif, unidad especializada de la Policía Nacional, investiga delitos relacionados con la inmigración irregular, la trata de personas y la falsificación de documentos, colaborando con otras fuerzas y organismos nacionales e internacionales en la lucha contra estas prácticas ilícitas.