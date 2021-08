En paradero desconocido desde el 10 de agosto un menor acogido en Melilla positivo covid-19

MELILLA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un menor extranjero no acompañado diagnosticado como positivo covid-19 se encuentra en paradero desconocido desde el 10 de agosto tras huir del Centro de Acogida de Menores La Purísima de Melilla.

Según han informado este domingo a Europa Press fuentes del centro, se trata de un joven "de entre 16 y 18 años" que aún no han podido localizar ni tampoco ha regresado por iniciativa propia, después de que hace seis días se hubiese confirmado que padecía coronavirus tras dar positivo en la prueba de PCR que se le practicó.

La citada fuente ha detallado que "este chico abandonó el centro conforme ingresó, porque se negaba a residir en un recurso y desde la fecha en la que se marchó, no sabemos nada de él". Asimismo, han admitido que también desconocen "si las organizaciones no gubernamentales (ONG) que actúan en la calle le tendrán filiado", pero lo que sí han podido corroborar es que al centro de acogida no ha vuelto a fecha de 15 de agosto de 2021.

CONFINAMIENTO

La Consejería de Salud Pública ha prorrogado esta semana el confinamiento durante 14 días en el Centro de Acogida de Menores de La Purísima al persistir un brote de covid detectado el pasado mes de julio.

Entre los casos confirmados de Covid-19, hay uno del 5 de agosto "que evoluciona favorablemente y sin contactos estrechos"; un nuevo caso con fecha de diagnóstico de 11 de agosto "que estaba en la zona de nuevos ingresos y con contactos estrechos" y el caso con fecha de diagnóstico del 9 de agosto "con contactos estrechos de la zona de nuevos ingresos", abandonando el centro la noche del 10 de agosto "y del que se desconoce su paradero". Por último, los contactos estrechos identificados suman once.

Salud Público ha acordado que se mantendrán los cribados a residentes y trabajadores del centro bajo la coordinación del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. También vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención y control, en especial de higiene y ventilación de los espacios cerrados de uso compartido, distanciamiento social, lavado de manos y uso de protección facial.

Por último, ha decidido la restricción del acceso a los visitantes y recalca la "restricción temporal de las salidas del centro a las personas que son casos confirmados de Covid-19 hasta su alta por el facultativo del Servicio Público de Salud y de las personas que son contactos estrechos y se encuentran en cuarentena y vigilancia hasta la finalización del periodo y prueba de diagnóstico de infección activa de covid negativa conforme a la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la enfermedad".