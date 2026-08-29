CpM reclama un mecanismo estable de compensación para Ceuta y Melilla por su frontera con Marruecos

Coalición por Melilla reclama un mecanismo estable de compensación para Ceuta y Melilla. - COALICIÓN POR MELILLA

MELILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coalición por Melilla (CpM), principal partido de la oposición en la Asamblea de Melilla, ha reclamado al Estado y a la Unión Europea la creación de un mecanismo estable de compensación por la condición de frontera exterior de Ceuta y Melilla con Marruecos, "en lugar de recurrir únicamente a ayudas puntuales cuando se producen situaciones extraordinarias de presión migratoria".

La formación considera que Ceuta y Melilla soportan "una presión específica por ser las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con Marruecos", y que esta circunstancia requiere "una respuesta estructural, y no actuaciones excepcionales vinculadas exclusivamente a episodios de crisis".

En este sentido, CpM ha planteado también la necesidad de establecer un Plan Integral de Protección y Emergencia para Melilla, con carácter permanente y con capacidad "para activarse automáticamente cuando se produzcan situaciones extraordinarias de presión migratoria".

La propuesta parte de la respuesta adoptada esta semana por el Gobierno de España ante la situación de Ceuta. Según el documento difundido por CpM, el Real Decreto 681/2026 reconoce que las entradas masivas registradas a finales de julio han afectado al funcionamiento ordinario de servicios públicos, incluidos los servicios sociales y de protección de menores.

A juicio de la formación, este reconocimiento plantea la necesidad de que Melilla disponga de un mecanismo equivalente de prevención y respuesta. CpM sostiene que "las capacidades ordinarias de la ciudad pueden resultar insuficientes para afrontar una emergencia migratoria de gran magnitud", y reclama que el Estado establezca "de antemano" los recursos y procedimientos que deberían activarse ante una situación de estas características.

La formación insiste en que la respuesta "debe situar en el centro la protección de los menores migrantes", y pone como ejemplo la situación que atraviesa actualmente el centro de acogida de menores de La Purísima de Melilla, cuyos trabajadores han convocado cuatro jornadas de huelga, del 3 al 6 de septiembre, para denunciar falta de personal, sobrecarga, precariedad y colapso del recurso.

CpM defiende, además, avanzar hacia un modelo público e integral de atención a los menores, con plantillas estables, ratios adecuadas y atención educativa, psicológica y social, así como unas condiciones dignas tanto para los menores como para los profesionales. La formación considera necesario coordinar los distintos recursos de la Ciudad y garantizar una mayor estabilidad en la atención y en las plantillas.

Para CpM, la situación vivida en Ceuta y los problemas registrados en La Purísima evidencian que Ceuta y Melilla "no pueden depender de que las administraciones estatales reaccionen únicamente cuando ya se ha producido una emergencia".

Por ello, reclama al Gobierno de la Ciudad Autónoma que solicite formalmente al Ejecutivo central la apertura inmediata de una mesa específica para diseñar el Plan Integral de Protección y Emergencia de Melilla, con participación de todas las administraciones implicadas y un calendario concreto de medidas, financiación y evaluación.