El PP de Ceuta aprueba con el PSOE el mayor Presupuesto de la historia de la Ciudad y deja a Vox "solo con su racismo"

CEUTA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PP (nueve), PSOE (siete), Caballas (uno) y dos diputados no adscritos el Presupuesto de la Ciudad para 2021, el mayor de su historia con 320,2 millones de euros, que solo ha recibido el voto en contra de los cuatro representantes de Vox, partido al que la consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Kissy Chandiramani (PP), ha dejado "solo con su discurso racista, xenófobo y contra las mujeres". "Ahí no nos van a encontrar al resto", ha zanjado después de romper su acuerdo de hace once meses.

La miembro del Gobierno local ha defendido que las cuentas "continúan la senda trazada en el presente ejercicio" y que "están diseñadas para contribuir a aliviar las consecuencias sobre las personas de la crisis económica y social causada por el Covid-19", aunque no renuncian a diseñar "un nuevo modelo de ciudad".

Según la consejera, las cifras se han cuadrado para atender dos necesidades "fundamentales" para Ceuta: la situación generada por la enfermedad del coronavirus y el "mantenimiento de la convivencia, el respeto, la estabilidad y el acuerdo".

En esa línea, el documento está vertebrado por cuatro prioridades: "la lucha contra los efectos de la pandemia ocasionada por la COVID-19", "la calidad de los servicios en un contexto que exige primar las políticas de gasto de carácter social", "el empleo directamente dependiente" de la Administración local" y la estabilidad y sostenibilidad presente y futura de la institución.

"No son nuestros presupuestos, pero ante la gravedad de la situación actual, los socialistas no estamos votando a favor del Gobierno sino de lo que en estos momentos es mejor para los ceutíes", ha justificado su apoyo el secretario general del PSOE, Manuel Hernández. El localista Mohamed Ali (Caballas) también ha enmarcado su respaldo en la "situación excepcional" que reclama "arrimar el hombro de forma sincera y no plantear jugadas partidistas", así como para restar influencia sobre el Gobierno ceutí a "la extrema derecha".

El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha presentado al PP de Ceuta como "el más bolchevique y a la izquierda de toda España" y ha criticado que mantenga las subvenciones a entidades musulmanas, feministas o dedicadas a atender a la inmigración y promocionar la multiculturalidad que considera "chiringuitos" afines a un "lobby promarroquí".

"Quédense solos con su discurso racista, xenófobo y contra las mujeres porque ahí no nos van a encontrar al resto. Quédense", le ha contestado Chandiramani, "con ese odio y ese enfrentamiento, con esa confrontación que quieren traer y que, de corazón, no van a conseguir: ahora no hay más trinchera que la de superar esta pandemia y su confrontación es una puñalada a quienes no nos identificamos culturalmente con ustedes".

La líder del MDyC, Fatima Hamed, ha lamentado que PP y PSOE no aceptasen remover a un diputado de Vox de la Vicepresidencia Primera de la Asamblea antes del Pleno de este miércoles, la condición política que había puesto para apoyar también el Presupuesto.