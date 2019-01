El PP critica que el Gobierno reduzca en 17 millones la partida para la atención de los MENA

Publicado 23/01/2019 17:32:51 CET

MELILLA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Inmigración del PP nacional, la senadora melillense Sofía Acedo, ha denunciado este miércoles que "la partida reservada para los menores extranjeros no acompañados (MENA) se reducirá este año en cerca de 17 millones de euros respecto a 2018" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Sofía Acedo ha denunciado en este sentido que "no existen partidas específicas para los convenios de MENA en Ceuta y Melilla" para la atención de estos menores, en concreto cuatro millones para Melilla y tres para Ceuta, con los que los que ambas instituciones sufragan el alojamiento, la manutención, la educación y la sanidad de los MENA así como el personal que está a su cargo.

"El Gobierno de Pedro Sánchez no solo no contempla los siete millones de euros que destinó el de Mariano Rajoy y que hasta ahora recibían Ceuta y Melilla, sino que además, ha reducido de 40 a 30 la partida extraordinaria aprobada el año pasado", ha indicado, al tiempo que lamenta "que ambas Ciudades Autónomas dependan del presupuesto a recibir y de como repartirá el Gobierno socialista los 30 millones que hay para toda España, lo que supondría un problema". "Nos intentan convencer que a Melilla vendrán 30 millones, pero la realidad es que no tocamos ni uno", advirtió.

Sofía Acedo ha calculado que "la partida reservada para los MENA se reducirá este año en cerca de 17 millones de euros respecto a 2018".

Por ello, la parlamentaria popular ha dicho que la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y el PSOE local "tendrían que llamar a la puerta del presidente del Gobierno y preguntarle dónde está el dinero para Melilla, en lugar de justificar que aumente en un 18% el presupuesto destinado a Cataluña o que desparezcan los 295 millones de la ampliación del puerto".

TRANSFRONTERIZOS

Sofía Acedo ha querido también defender la moción que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y a través de la Comisión de Interior presentará para proponer la mejora de las condiciones de las personas que se dedican al comercio transfronterizo en las dos Ciudades Autónomas, una moción que "está en la línea del proyecto diseñado por el Gobierno de Mariano Rajoy".

La senadora ha manifestado que "ese paquete de actuaciones que el PP ha puesto sobre la mesa contemplan desde la implantación de la frontera inteligente al aumento del número de policías nacionales y guardias civiles".

Ha adelantado que "el Grupo Parlamentario Popular reclamará también una serie de inversiones para mejorar el funcionamiento de los pasos fronterizos así como para incrementar los niveles de control y de seguridad".

MÁS VUELOS CON ANDALUCÍA

"Esta moción --ha añadido Acedo-- es consecuencia de la presentada hace meses por EH Bildu, que criminaliza a melillenses y ceutíes por no regular la situación laboral de las porteadoras, demostrando que desconoce por completo esa realidad".

Por último, ha señalado que "el PP se alegra de que la Obligación de Servicio Público para las líneas aéreas de Almería, Granada y Sevilla, pase ya por fin y tras cuatro meses de retraso por el Consejo de Ministros".

"Esta medida ha sido peleada por el presidente Juan José Imbroda y el Gobierno del Partido Popular", ha recordado.

Por último, ha subrayado que "también estamos encantados en que los beneficios fiscales atraigan la implantación de empresas de juego online a Melilla. El PP seguirá impulsando medidas para que vengan más. Nuestro compromiso es con Melilla y con España", ha concluido.