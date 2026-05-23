El PP exige al Gobierno que Ceuta y Melilla entren en el Comité Europeo de las Regiones

La diputada nacional del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo. - PP MELILLA

MELILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha exigido al Gobierno de España la inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones con el objetivo de garantizar una representación "justa y directa" de ambas ciudades autónomas en este órgano consultivo de la Unión Europea.

Sofía Acedo ha denunciado que, pese a contar con Estatutos de Autonomía desde 1995 y competencias equiparables a las de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla "siguen sin voz propia" en este organismo europeo. Según ha señalado, esta situación contradice además el acuerdo aprobado por unanimidad en 2015 en la Comisión Mixta para la Unión Europea, que instaba al Ejecutivo a hacer efectiva su incorporación.

La parlamentaria popular ha anunciado el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley (PNL), impulsada junto al diputado por Ceuta, Javier Celaya, para reclamar formalmente al Gobierno la entrada de ambas ciudades en el Comité de las Regiones.

A juicio de Sofía Acedo, el inicio de la nueva legislatura europea tras las elecciones de 2024 representa "una oportunidad idónea para corregir esta anomalía democrática y avanzar en la plena integración institucional de ambas ciudades".

"No puede haber territorios de primera y de segunda en la representación europea. Reclamamos al Gobierno que actúe con determinación y sin más retrasos para garantizar que Melilla y Ceuta tengamos la voz que nos corresponde en Europa", ha afirmado.

La diputada ha defendido que esta propuesta debe materializarse mediante la designación de representantes de Ceuta y Melilla como miembros de pleno derecho en el Comité Europeo de las Regiones, con el fin de reforzar la participación de ambos territorios en las decisiones que afectan directamente a su desarrollo y futuro.

Asimismo, Acedo ha advertido de que esta iniciativa "no puede permanecer parada por intereses políticos" y ha reclamado al Ejecutivo central un compromiso firme para avanzar en este objetivo. En este sentido, ha recordado que el compromiso del Partido Popular y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pasa por reforzar tanto la presencia del Estado en Ceuta y Melilla como la de ambas ciudades en las instituciones europeas "como parte indiscutible de España y de la Unión Europea".