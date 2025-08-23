El PP de Melilla critica la exclusión de la provincia de las ayudas para la descarbonización energética

El vicesecretario del PP y presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Manuel Ángel Quevedo y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, en una visita a una instalación municipal. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular melillense ha denunciado que el Gobierno central haya dejado fuera a Melilla de las ayudas destinadas a la descarbonización energética, una decisión que, según advierte su vicesecretario Manuel Ángel Quevedo, condena a la planta eléctrica de Endesa --la única existente en la ciudad española del norte de África-- a seguir funcionando con combustibles altamente contaminantes como el gasoil y el fuel pesado.

Además, Quevedo ha subrayado que este hecho impide la transformación de la central a gas natural licuado (GNL), lo que hubiera supuesto "una notable mejora" medioambiental. "El más grave problema medioambiental y de salud para los melillenses es la producción de energía mediante una central térmica que genera electricidad a base de quemar gasoil y fuel pesado, siendo considerada una de las más contaminantes de la Unión Europea", ha afirmado.

El representante del PP ha criticado también que se haya otorgado una concesión de 35 años a la planta, ubicada en pleno centro de la ciudad, sin plantear su traslado y con un plazo de ocho años para la conversión a GNL "que ya empieza a ser imposible de cumplir".

Quevedo ha recalcado que el PSOE incluía en su programa electoral el compromiso de impulsar este cambio de combustible en su medida número 47, algo que, según ha reprochado, "se ha quedado en palabras vacías".

"Existen unas ayudas específicas para descarbonización en Europa y no las aplican a Melilla, a pesar de que estamos hablando de una de las plantas más contaminantes de Europa y situada en pleno centro urbano", ha subrayado.

En este sentido, el dirigente popular ha exigido explicaciones a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh. "Tiene que responder o dimitir. Tiene que decirnos cuándo va a cumplir lo prometido, en qué situación están las negociaciones o bien dejar paso a alguien más capaz y comprometido con el medio ambiente", ha insistido Quevedo.

Por último, Quevedo ha defendido la urgencia de la conversión de la central a GNL, que, según explicó, permitiría una reducción del 29 % en las emisiones de dióxido de carbono, del 95 % en dióxido de azufre, del 88 % en óxidos de nitrógeno y del 92 % en partículas contaminantes. "Todo eso es suficientemente significativo como para que ese cambio se haga de inmediato", ha concluido.