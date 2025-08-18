PP pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla por audios con Koldo sobre "lucha antiterrorista y seguridad"

MELILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP melillense, Miguel Marín, ha solicitado este lunes la dimisión de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, por haber hablado desde el año 2018 con Koldo García, ex asesor del ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, "temas tan sensibles como la lucha antiterrorista o la seguridad nacional" y le pregunta que "relaciones íntimas" tenían para que en los audios intervenidos por la UCO se dirija a ella con el apelativo de "cariño".

En una declaración a los medios, Marín ha afirmado que, tras la difusión de los audios, "si tuviese un mínimo de vergüenza, la delegada del Gobierno dimitiría inmediatamente y dejaría su cargo. Y si el Gobierno de España tuviese un mínimo de decencia, que ha demostrado que no la tiene, la cesaría de forma fulminante", ha afirmado.

El secretario general del PP melillense ha acusado a Moh de haber estado "más preocupada de hacer obras en la Delegación del Gobierno y de cambiar muebles y escobillas del inodoro que de resolver los problemas de los melillenses" cuando asumió el cargo, después de oír audios en los que la socialista transmite a Koldo García que "pagó dichas escobillas del baño de su vivienda en la Delegación del Gobierno de su propio dinero".

En este sentido, ha indicado que "es sonrojante" que la representante del Ejecutivo central "hable de las escobillas del váter y no se interesara por proyectos estratégicos como la ampliación del puerto, la mejora de los transportes o la construcción de viviendas de protección oficial".

Marín ha subrayado que la situación es "preocupante" y ha insistido en pedir explicaciones a Moh sobre el grado de confianza y vinculación que mantenía con Koldo García y con el propio ex ministro José Luis Ábalos. "Cuando una persona llama a otra 'cariño' es porque existe una gran amistad o porque se trata de su pareja. La delegada debería aclarar qué relación tenía con ellos", ha apuntado.

El también vicepresidente primero del Gobierno de la Ciudad Autónoma ha denunciado que, a través de estos audios, se ha puesto en evidencia que "cuestiones de Estado como la seguridad nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el nombramiento de un jefe superior de Policía en Melilla o la lucha antiterrorista se despachaban con este personaje", en referencia a Koldo García, tras el conocerse el contenido de los últimos audios entre ambos. Por ello, Marín ha reiterado que lo "propio y decente" sería que Moh "dejara el cargo o que el Ejecutivo central la apartara de sus funciones".

La delegada del Gobierno ya rechazó a finales de julio renunciar al cargo tras la difusión de los primeros audios. Entonces explicó que la conversación en la que García la llama "cariño" se produjo poco después de su llegada al cargo, cuando fue derivada al asesor del ministro para resolver cuestiones técnicas sobre pequeñas obras en la Delegación. "No he venido a la política a llevarme mordidas ni a formar parte de ninguna trama. He venido porque me importa Melilla y me duele cuando la gente me dice que no tiene lo más básico como la limpieza", defendió Moh.

Respecto a otro audio en el que se le escucha decir: "Solo es por confirmarlo y por si podemos sacar ya algo desde la Delegación", la delegada aclaró que se refería a una comunicación institucional sobre actuaciones del Gobierno de España en la ciudad, algo que, como representante del Ejecutivo, le corresponde anunciar.

Moh insistió en que las frases difundidas fueron "sacadas de contexto y de momentos distintos" y subrayó que, de repetirse una conversación similar, su respuesta sería "otra completamente distinta". "¿Ustedes creen que si hubiera algo delictivo, y la UCO ya tiene esos audios, no hubiese pasado nada más?", se preguntó, acusando a ciertos sectores de "querer hacer ruido y poner en duda" su honestidad y profesionalidad.