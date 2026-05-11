El presidente de Melilla pide a Sánchez que convoque elecciones si el PSOE sufre una derrota "letal" en Andalucía

Archivo - El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del Partido Popular (PP), Juan José Imbroda, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. - GOBIERNO MELILLA - Archivo

MELILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla y líder regional del Partido Popular (PP), Juan José Imbroda, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales en caso de que el próximo domingo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, revalide su mandato al frente del Ejecutivo andaluz con una nueva victoria del Partido Popular y el PSOE "sufre una derrota letal".

En rueda de prensa, Imbroda ha asegurado que espera "un gran resultado" del PP en los comicios andaluces del 17 de mayo y pronosticó un fuerte retroceso del PSOE encabezado por María Jesús Montero.

"Va a ser letal para Pedro Sánchez y no creo que vaya a llegar a diciembre", ha afirmado el dirigente popular, quien ha añadido que, de confirmarse ese escenario, el jefe del Ejecutivo central "tendrá que convocar elecciones".

Imbroda ha manifestado además que desde Melilla esperan "como agua de mayo" la celebración de los comicios andaluces y un "triunfo amplio" del PP. "Esperamos desde aquí, desde Melilla, que Sánchez tenga que convocar elecciones para muy pronto, después de un resultado nefasto para el PSOE, por cierto totalmente merecido en Andalucía", ha declarado.

El presidente melillense ha mostrado también su confianza en que Juanma Moreno obtenga "una mayoría mucho más que suficiente para gobernar" y ha destacado los vínculos históricos y culturales entre Melilla y Andalucía. "Seguiremos manteniendo relaciones cordiales con una tierra que también es nuestra por raíces culturales, históricas, políticas y sociológicas", ha resaltado.

Imbroda se ha referido así al convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y la Ciudad Autónoma en febrero de 2024 para el establecimiento de "un estrecho espacio de colaboración" entre ambas administraciones autonómicas "para la realización de actuaciones conjuntas en ámbitos de interés común tales como el ámbito económico, educativo, sanitario, cultural, medioambiental, turístico, deportivo, laboral, social, de investigación y universidad, de transformación digital, de comunicación, juventud, igualdad y violencia de género, protección civil, administración pública o fomento".