El PSOE avisa de que los trabajadores del albergue para personas sin techo de Melilla llevan "tres meses sin cobrar"

Publicado 17/02/2018 15:57:06 CET

MELILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario Ejecutivo del PSOE de Melilla, Fidel Moga, ha avisado de que los trabajadores del Albergue para personas sin techo de Melilla llevan tres meses sin cobrar, debido a que, hasta hoy, no había secretario técnico en la Consejería de Bienestar Social y no se han podido materializar convenios entre esta área del Gobierno local y varias ONGs y entidades de la ciudad.

Fidel Moga ha declarado que el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP), "nos tendría que explicar por qué llevan tres meses sin cobrar estos trabajadores". Si Ventura, ha añadido, "llevara tres meses sin percibir su nómina, seguro que estaría un poco molesto".

El socialista ha indicado que también podrían estar molestos en Cáritas, dado que esta ONGs ayuda a personas con grandes necesidades a pagar el alquiler, y han tenido que dejar de hacerlo, precisamente, por este hecho. "Es inadmisible", ha subrayado.

"La figura de un secretario técnico no pude paralizar una administración", ha argumentado. "La administración tiene que tomar las medias para que, en caso de ausencia, por baja, vacaciones, o porque no hay ningún funcionario que quiere coger esa plaza como ha pasado aquí, no se quede la gente sin cobrar tres meses o las ONGs no puedan cumplir sus compromisos con terceros", ha concluido.