El PSOE de Ceuta no aprueba "la gestión o la conducta" del director del CETI

Archivo - Imagen de archivo de la entrada del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha asegurado este viernes que el director del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), Antonio Bautista, "no tiene el apoyo" del partido después de que una enfermera reconociera que trató de disuadirla de denunciar a un migrante que trató de agredirla sexualmente.

"Ha habido otras informaciones que han salido valorando la gestión o la conducta de la dirección del CETI y no las aprobamos para nada. Lo tengo clarísimo, no estamos contentos", ha sentenciado durante una rueda de prensa ofrecida para hacer balance de sus primeros meses al mando de los socialistas.

Triano ha manifestado "públicamente" que desde del partido no apoyan ni están "contentos" con la dirección del CETI, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cartera de Elma Saiz, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, continúa investigando los hechos reportados desde la Delegación del Gobierno en Ceuta. Su máxima responsable, Cristina Pérez, evitó hace unos días condenar la actitud relatada por la víctima y respondió a la prensa que debía "esperar a la investigación".

Por su parte, el secretario general del PSOE sí ha condenado los hechos. "Los condeno ahora mismo. Lógicamente, aquí no cabe otra cosa que la condena", ha expresado, para después enunciar su esperanza de que "se tomen las decisiones pertinentes cuanto antes".

La enfermera relató al sindicato de su colectivo profesional, Satse, cómo Antonio Bautista trató de disuadirla de denunciar al residente de origen guineano que se bajó los pantalones frente a ella y la agarró del brazo cuando ella trataba de administrarle una inyección.

"El director del CETI, según el testimonio de la propia víctima, intentó disuadirla de presentar denuncia en el momento de los hechos y no activó los protocolos de protección que marca la normativa, incurriendo presuntamente en una dejación de funciones absolutamente inaceptable para quien ostenta un cargo de responsabilidad", ha manifestado Satse.

El Colegio Oficial de Enfermería de la ciudad también se ha pronunciado y ha pedido que las instituciones actúen "con contundencia ante este tipo de hechos". "Estos actos, que se producen con bastante frecuencia, no solo afecta directamente a la persona agredida, sino que genera un clima de inseguridad", han afirmado.