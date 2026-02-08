Recuperan dos cadáveres de personas migrantes en Ceuta

Archivo - Vista de la frontera entre España y Marruecos, a 16 de agosto de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han recuperado este domingo dos cadáveres de personas migrantes en distintos puntos de Ceuta, lo que eleva a siete el número de fallecidos contabilizados en la ciudad autónoma en lo que va de 2026, según han confirmado fuentes oficiales.

Uno de los hallazgos se ha producido en el perímetro fronterizo por parte de la Policía Nacional. Se trata de un varón de origen subsahariano. La Jefatura Superior de Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. El segundo cadáver ha sido localizado en la playa de El Algarrobo, en la zona de Benzú.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado que el aviso se recibió pasadas las 11.00 horas. El cuerpo corresponde a un joven de poco más de 20 años, que vestía un traje de neopreno y que, presumiblemente, habría intentado acceder a la ciudad en el transcurso de las últimas horas.

El rescate del cuerpo del mar ha sido llevado a cabo por agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Con estos dos últimos hallazgos, ascienden a siete los cadáveres recuperados en Ceuta en lo que llevamos de año. Esta cifra supera ya la registrada en el arranque de 2025, cuando en los dos primeros meses del año se contabilizaron cinco fallecimientos en la ciudad autónoma. El pasado año cerró como el más trágico del que se tiene constancia, con un total de 45 cadáveres de personas migrantes recuperados en aguas y costas de Ceuta.