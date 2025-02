Salud Pública pide vacunarse en Melilla contra el sarampión tras aumentar los casos a siete

MELILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud Pública, Randa Mohamed (PP), ha desvelado que han subido a siete los casos de sarampión en Melilla, la práctica totalidad de personas que han regresado de Marruecos, por lo que ha hecho un llamamiento a vacunarse a aquellos ciudadanos que no lo hicieron de niños.

En declaraciones a los periodistas, la responsable sanitaria en el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha pedido "a los melillenses nacidos a partir de enero de 1978 que revisen su calendario vacunal toda vez que ya son siete los casos de sarampión en la ciudad".

Randa Mohamed, que ha detallado que en poco más de una semana han pasado de cuatro afectados a siete, ha explicado que "todos los casos son de personas que no estaban vacunadas, entre ellas un mayor que no tenía puesta la vacuna, e incluso otras que no habían viajado a Marruecos".

La consejera ha destacado que Salud Pública está prestando "atención especial" a centros educativos, centros de menores y al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) "para que no aumenten los casos y por ello recomiendo a aquellas personas sin vacunar que acudan a su centro de salud".

DISPOSITIVO ESPECIAL

En este sentido, Sanidad ha activado en Melilla "un dispositivo especial sobre el sarampión" ante el aumento de casos de la enfermedad contagiosa, en especial tras la hospitalización de cuatro personas en la primera quincena del mes de febrero, tres niños y un adulto, de los cuales tres fueron llegaron a estar ingresados en el hospital y uno se mantuvo en planta.

El Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) en la ciudad autónoma ha recordado que el sarampión es una enfermedad contagiosa que se manifiesta por multitud de manchas pequeñas y rojas, semejantes a picaduras. Esta enfermedad va precedida y acompañada de lagrimeo, estornudo, tos y otros síntomas catarrales. En el caso de los lactantes y adultos, puede tener complicaciones graves.

Entre las medidas preventivas adoptadas, se ha intensificado la campaña de vacunación contra el sarampión. La aparición de estos nuevos casos se asocia a personas no vacunadas, por lo que el Ingesa hace un llamamiento a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1978 para que comprueben en su cartilla si han recibido las dos dosis de la vacuna Triple vírica (TV).

El Ingesa ha recomendado la vacunación a todas las personas que no puedan acreditar haber recibido la vacuna Triple vírica (TV) con anterioridad, no hayan pasado la enfermedad o tengan dudas sobre su estado de inmunización. El esquema de vacunación se ajustará a criterios específicos según el historial vacunal de cada persona.

Para facilitar el acceso a la vacunación, se han habilitado diferentes vías. Se priorizará la atención en la consulta de Enfermería de cada centro de salud. En caso de no haber disponibilidad inmediata, se podrá atender a los usuarios en la Consulta Polivalente del centro.

Los usuarios que acudan al centro de salud con dudas sobre su calendario vacunal podrán ser derivados directamente a la consulta de Enfermería o a la Consulta Polivalente para su valoración. También se podrá solicitar cita previa a través de la aplicación móvil del Ingesa o por correo electrónico a las direcciones específicas de cada centro de salud.