Satisfacción en Podemos tras explicaciones de Guardia Civil de Melilla y señala que el problema es el acceso al asilo

Archivo - Dos migrantes descansan tras saltar la valla de Melilla el 24 de junio, episodio que ahora analiza in situ la Comisión de Interior del Congreso. - ANTONIO RUIZ - Europa Press - Archivo

MELILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior, Enrique Santiago, ha mostrado este lunes su "satisfacción" por las explicaciones que ha ofrecido el jefe de la Guardia Civil en Melilla a los diputados de esta comisión en su visita a la ciudad por los sucesos del 24 de junio en la valla, que se saldaron con decenas de subsaharianos fallecidos, pero ha subrayado que el problema "es el acceso al asilo" que provoca muertes y por ello pide que "se cumpla la ley española y europea".

En declaraciones a los periodistas, Enrique Santiago ha manifestado que el teniente coronel y jefe accidental de la Comandancia, Arturo Ortega Navas, ha recibido a la delegación de la Comisión de Interior del Congreso que está de visita este lunes Melilla con el foco puesto en los vídeos que recogen la respuesta policial en la tragedia de 24 de junio en la que fallecieron al menos 23 migrantes y en la versión de los hechos ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuestionado tras un documental reciente de la BBC.

Enrique Santiago, que forma parte de una delegación de ocho diputados de seis partidos distintos, entre los que están también PP, ERC y EH-Bildu, ha señalado que el jefe del Instituto Armado "ha estado absolutamente colaborador, con todo tipo de preguntas que le hemos hecho y no hemos tenido mayor problema".

El diputado de Podemos ha detallado que Arturo Ortega "nos ha ido relatando cómo fueron los acontecimientos, mostrando imágenes, planos, infografías del lugar y hemos podido realizar todo tipo de de preguntas, con lo cual ha sido todo muy satisfactorio y francamente por parte de la Comandancia la colaboración es absoluta".

ASILO Y MUERTES

Enrique Santiago ha señalado que "vamos a ver cómo acabamos esto entonces" y comprobar "esa falta de medios, falta de agentes, pero es un poquito pronto para saberlo: son 650 guardias civiles en la Comandancia más la Policía Nacional, o sea los medios obviamente son mejorables pero no parece que sea un problema de medios sino quizás un problema de coordinación".

El portavoz de Unidas Podemos ha pedido esperar a que vieran la instalación fronteriza en el terreno antes de ofrecer una mayor valoración.

Sin embargo, para el portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Interior el problema más importante que ha detectado es la dificultad que tienen los peticionarios de asilo para poder realizar este trámite cuando pretenden acceder a Melilla.

"Para mí, el principal problema es que las previsiones que hay en la Ley de Asilo española tienen que garantizarse, es decir, el normal acceso a solicitar asilo en los puestos fronterizos o en los consulados y que por los motivos que fuere no se está cumpliendo", ha explicado el parlamentario.

Enrique Santiago ha indicado que "es evidente que no habría estas avalanchas en frontera de colectivos que son todos susceptibles de obtener protección internacional y por ejemplo en el caso de de la entrada el 24 de junio en su inmensa mayoría eran nacionales de Sudán, Sudán de Sur, es decir, países que sí solicitan asilo dentro del territorio nacional, a los que en un 90% se les concede algún tipo de protección internacional".

Por todo ello, ha expresado que "lo que no tiene sentido es que la diferencia entre acceder a los puestos que tienen que estar habilitados en frontera para pedir protección internacional y no poder acceder la diferencia sean veinte, treinta, cuarenta muertos, eso es lo que no se puede permitir, y entonces eso es a lo que vamos, a ver cómo se puede corregir y se cumpla la ley española y la ley europea, ni más ni menos".