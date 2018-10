Sindicato dice que la decisión del Ministerio de Educación de escolarizar a 700 niños más "hacinará" colegios de Melilla

Publicado 22/09/2018 16:51:51 CET

MELILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario en la enseñanza en Melilla, SATE-STES, ha denunciado este sábado que la decisión del Ministerio de Educación de ordenar a los colegios escolarizar a 700 niños más, entre ellos unos 250 indocumentados, "va a hacinar los centros escolares de la ciudad".

Según ha explicado esta organización en un comunicado de prensa, el pasado viernes la Dirección Provincial mandó a los centros educativos de la ciudad a otros 700 alumnos.

El Secretariado de SATE-STEs ha recordado que escolarizar supone dispensar al alumnado la educación de calidad que merece y que garantizan la Constitución y el resto de la leyes educativas, con unas ratios ajustadas a la norma y con el espacio por alumno exigido por la referida normativa.

Sin embargo, ha apuntado que el Ministerio ha apelado al derecho a la educación de estos alumnos, "pero cabe preguntarse qué educación es esta, no sólo para estos 700 nuevos alumnos, sino para el conjunto de nuestros niños y niñas que se hacinan --porque ese es el término, se hacinan, no se escolarizan-- en aulas más pequeñas de lo necesario y legal, con carencias incluso de mobiliario --se da el caso de algún centro en el que el número de pupitres no es suficiente--, con más alumnos de los que humanamente puede atender un profesor, sin reducción alguna por la presencia de alumnado con necesidades educativas específicas de todo tipo y severidad".

El sindicato ha asegurado que 700 alumnos son todo un colegio de tres líneas, es decir, de tres clases por cada nivel desde los tres a los once años con 26 alumnos por aula, ya por encima de los 25 que recoge la ley.

"700 alumnos son una necesidad de un mínimo de 45 docentes para darles la atención mínima que con las cifras que sufrimos en Melilla se les puede dar; 700 alumnos son las personas que han de ocupar los 700 pupitres de cuya dotación no tenemos seguridad alguna; 700 alumnos son dos alumnos más de media para cada una de las clases de nuestros centros educativos en las que se ya hacinan niños y niñas por encima de los 28 con casos de hasta 36", ha destacado el sindicato.

"BASTA YA"

SATE ha dicho que nadie discute el derecho a la educación y la escolarización de todos los niños de la ciudad, pero ha admitido que "lo que rechazamos tajantemente es que, en lugar de escolarizar, se hacine, que no se apele igualmente a los derechos de todos los niños y niñas de la ciudad --esos 700 y los 18.000 restantes-- a una educación de calidad, a un espacio mínimo y legal en su aula reconocido por nuestra normativa y por la Unesco, a una dotación de profesorado adecuada a sus necesidades reales".

Asimismo, ha apuntado que "nadie discute el derecho a la educación de todos y todas, pero SATE-STEs no puede admitir que se haga a costa --como siempre-- de los docentes, a costa de su salud laboral, a costa de su vida familiar --a la que se hurtará el tiempo necesario para atender el trabajo que tanto alumnado genera--, a costa de sus derechos".

"Sí, de sus derechos, porque el derecho de un alumno a que haya 25 alumnos por aula es el derecho de un docente a tener no más de 25 alumnos", asevera el sindicato. De este modo, lanza varias preguntas al aire: "¿Qué hay de esos derechos? ¿Quién apela a ellos? ¿Tendremos que esperar a que la situación pase factura --más de lo que ya lo hace-- a la salud de los docentes para plantearnos que algo hay que hacer?".

El sindicato ha llamado la atención a la referencia a centros de mayor o menor nivel, de guetos o élite. "Esas diferencias se solucionan dotando a los centros públicos de los recursos que necesitan, única forma de reducirlas y garantizar a todos y todas una educación de calidad e igualdad de oportunidades", ha aseverado.

Por todo ello, el Secretariado de SATE-STEs grita "¡Basta ya! de abusos contra el colectivo docente, basta ya a una situación que pone en grave peligro su salud, basta ya a la constante conculcación de los derechos del profesorado".

"Basta ya --ha añadido-- mientras pasan los años y no se construyen los centros que la ciudad necesita, o se eternizan, o las instalaciones provisionales se demoran lo inimaginable e intolerable con la situación que vivimos".

En este sentido, el sindicato ha denunciado una vez más "la irresponsabilidad de los gobiernos que no han dotado de los recursos adecuados a la educación en Melilla, haciendo que tengamos el porcentaje alumno profesor más alto de todo el Estado".

En conclusión, SATE-STEs ha exigido a todas las administraciones actuaciones inmediatas, "no ya para el curso que viene, sino para el que acaba de comenzar, pues la ciudad no se puede permitir semejante situación". "Y eso sólo se consigue con voluntad, imaginación y más profesorado. ¿La tienen?", ha concluido Secretariado de SATE-STEs.