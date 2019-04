Suárez Illana pide que no se haga "un uso electoralista" de la eutanasia

Publicado 05/04/2019 14:54:07 CET

MELILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número dos de la candidatura del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, ha pedido que no se utilice de "forma electoralista" el debate sobre la eutanasia, tras el caso de María José Carrasco, enferma terminal que recibió la ayuda de su marido, Ángel Hernández, que fue detenido y puesto en libertad después.

En declaraciones a los periodistas en Melilla, ha dicho que no se atrevería a juzgar el paso dado por esta pareja y ha querido dejar claro que "la enfermedad no tiene nada que ver con la dignidad de las personas".

"Lo que me da cierto pudor, lo que me preocupa y diría que no me parece razonable es abrir un debate en plena campaña electoral sobre un tema concreto y a raíz de un tema concreto que por supuesto no me atrevo a juzgar, ni mucho menos sobre un asunto tan importante como es la eutanasia", ha recalcado.

El candidato 'popular' ha recordado que "se llevan muchísimos años hablando de este tema y en todo este tiempo no se ha propuesto nada que se haya podido aprobar".

Suárez ha manifestado que él está acostumbrado a tratar con la enfermedad y con la muerte, en clara alusión a casos que han afectado a seres queridos y amigos y ha subrayado que "la enfermedad no tiene nada que ver con la dignidad".

"La dignidad es algo que les pertenece a las personas y que es independiente de cómo mueren o como viven, lo hacen ellos y es su forma de ser lo que les da esa dignidad a la persona", ha declarado.

A juicio de Suárez Illana, "el verdadero progreso del hombre está en ayudar al que sufre, en acompañarle, darle lo mejor que se puede y respetar siempre su voluntad, y eso no tiene nada que ver con alargar artificialmente la vida".

Así, ha indicado que "lo razonable son los cuidados paliativos y un debate sosegado sobre esto", y a raíz de un caso concreto no ha querido "juzgar, nadie debe juzgar, para eso están otros estamentos, y apartar este asunto del debate electoral en este momento".

NO OPINA DEL INDULTO

Ante la pregunta de qué valoración hace de la declaración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible concesión del indulto a Ángel Hernández si sigue en el Gobierno, Suárez Illana ha respondido que "no es el momento, una campaña electoral ni el lugar una rueda de prensa, para tratar un asunto que requiere una profundidad muchísima mayor".

En este sentido, ha añadido que "debe ser en otro sitio y en otro lugar, y por supuesto no utilizar este asunto de forma electoral en ningún caso", ha concluido.