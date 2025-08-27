La trabajadora social de un centro de menores de Ceuta denuncia a un usuario por agresión sexual

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CEUTA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un usuario del área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha sido internado en un centro de internamiento de infractores después de que una trabajadora social lo denunciara por una supuesta agresión sexual.

El menor residía en el Centro de Menores 'La Fuente', donde, según el relato de la empleada, ocurrieron los hechos. La mujer trató de mediar en una discusión con otros trabajadores, tras lo cual el residente le tocó uno de los pechos, según ha afirmado la denunciante ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta.

Otros dos empleados de las instalaciones de acogida fueron heridos y presentaron parte de lesiones, según las fuentes judiciales. La Fiscalía de Menores decretó el pasado miércoles la entrada del acusado en el Centro de Internamiento de Menores Infractores 'Punta Blanca'. El menor continúa interno a la espera de juicio.

Las federaciones de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) y de Servicios Públicos (SP) de la Unión General de Trabajadores (UGT) se han pronunciado para hacer constar su condena y rechazo "a la agresión sexual sufrida por la trabajadora social".

"Estos hechos, absolutamente intolerables, suponen un atentado no solo contra la dignidad y la integridad de quienes los han sufrido, sino también contra todo el personal que presta servicios públicos esenciales, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad y riesgo", ha lamentado la FeSMC.

Tras mostrar su solidaridad con los trabajadores agredidos, los dirigentes de FeSMC-UGT han reclamado "la depuración de las responsabilidades penales y la imposición de sanciones, así como el reforzamiento de las medidas de seguridad en entornos laborales sensibles como los servicios sociales o las instalaciones de riego".

"Exigimos a las administraciones competentes que adopten las medidas necesarias para reforzar la seguridad en los centros de protección y reforma de menores, y que se asegure una adecuada dotación de medios materiales y humanos que eviten la repetición de episodios tan graves como los acontecidos", ha demandado el sindicato.

"No vamos a permitir que los trabajadores y trabajadoras que sostienen los servicios públicos sufran violencia, amenazas o agresiones. ni una agresión más, ni una trabajadora sola", han concluido en una nota de prensa remitida a la prensa.