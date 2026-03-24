Unai Sordo exige aprobar el decreto de vivienda ante el impacto económico de la guerra en Irán

Imagen de archivo del secretario general de CCOO, Unai Sordo, en un acto el 12 de marzo - Fernando Sánchez - Europa Press

MELILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado este martes a los partidos del arco parlamentario "a aprobar de forma urgente el decreto de vivienda", en un contexto marcado por "la incertidumbre económica derivada de la guerra en Irán y su impacto en los precios".

Durante su visita a Melilla, el dirigente sindical ha asegurado que su organización "va a pedir y exigir también desde la calle" la convalidación de esta norma, al considerar que la situación actual "puede agravar aún más el acceso a la vivienda".

En este sentido, ha advertido de que una posible subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo encarecería tanto las hipotecas como los alquileres. "Si hay un incremento de los tipos de interés, si hay un incremento desde el Banco Central Europeo, es lo que nos faltaba, que se encarecieran más las viviendas, que se encarecieran más los alquileres o que se encarecieran más las hipotecas", ha subrayado.

Unai Sordo ha denunciado que los precios de la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, están "absolutamente disparatados" y ha atribuido esta situación a "la falta de políticas públicas durante décadas para ampliar el parque de vivienda asequible". A su juicio, no se puede permitir que "la clase trabajadora destine la mitad de su salario" a pagar un techo ni que los jóvenes "retrasen su emancipación por la imposibilidad de acceder a una vivienda".

El líder sindical también ha reclamado un mayor control de los precios "para evitar que empresas se beneficien del contexto internacional", en referencia a la guerra en Oriente Medio, y ha pedido al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "que vigilen que las rebajas fiscales, como la reducción del IVA, se trasladen realmente al bolsillo de los ciudadanos".

SUBIDA DEL 7% SALARIOS EN DOS AÑOS

Asimismo, ha defendido la necesidad de subir los salarios entre un 7% en los dos próximos años, un 4% ahora y un 3% el próximo 2027, "en línea con los beneficios empresariales", y ha anunciado una campaña de movilización que implicará a entre 20.000 y 25.000 delegados sindicales en todo el país bajo el lema "salario, techo y tiempo".

En paralelo, ha mostrado "su preocupación" por la postura del Consejo de Estado respecto al control horario laboral, denunciando "la existencia de millones de horas extra no pagadas" y reclamando al Ejecutivo "que continúe con la reforma para garantizar su cumplimiento".

El secretario general de CCOO ha instado al Gobierno, que pese a esa resolución del Consejo del Estado, continúe con la tramitación del decreto que modifica el Reglamento para el control efectivo del horario y del tiempo de trabajo. Es "una necesidad de la clase trabajadora", zanjó.

Sordo ha advertido de que no es de recibo que se hable de garantizar la protección de datos "hoy en día", cuando "cualquier administración pública accede de forma digital a los datos de las empresas".

Respecto a las medidas que se han anunciado para hacer frente a los posibles incrementos de precios por el conflicto en Oriente Medio, Sordo recalcó que el sindicato ya ha puesto medidas encima de la mesa -como el control dinámico de precios para evitar subidas especulativas-, pero que no se quedará ahí. "Nos parecen bien las medidas que se han puesto hasta ahora, pero creo que van a haber más cosas", aseveró.

El secretario general del sindicato se ha referido a la propuesta sindical unitaria que presentará CCOO junto a UGT este mismo miércoles, con distintas medidas que hacen referencia, entre otros temas de importancia, a la vivienda.

Sordo ha asegurado que en España se realizan unos 130 millones de horas extra al año, que no se pagan ni se compensan, un ahorro ilícito para las empresas de miles de millones de euros. Esta situación afecta a unos 441.000 trabajadores y trabajadoras, que han realizado una media de 5,6 horas semanales sin recibir remuneración ni cotización a la Seguridad Social.

El líder sindical ha indicado que el sistema actual de registro horario ha demostrado, con datos, ser claramente insuficiente: "El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resaltado que los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles, requisitos que no se cumplen en España" ha apuntado.

Por último, Unai Sordo ha recalcado que las movilizaciones sindicales se intensificarán en las próximas semanas y culminarán en el Primero de Mayo, donde "la vivienda se situará como eje central de las reivindicaciones en toda España".