Del sofá a la mesa: peinados rápidos para salir “arreglada pero sencilla” en Navidad

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

La cuenta atrás para las cenas de Navidad ya ha empezado y, entre menús, regalos y looks, el pelo suele quedar para el último momento. Sin embargo, no hace falta pasar por la peluquería ni complicarse con herramientas imposibles para lucir un peinado que aguante de la mesa al sofá (y a las fotos de familia). La tendencia de estas fiestas es clara: recogidos sencillos, con un punto pulido pero sin perder naturalidad, que se adapten tanto a un vestido arreglado como a un jersey navideño.

El moño bajo es el gran protagonista de la temporada. Puede llevarse bien pulido, con raya en medio y efecto "wet", o en versión más relajada, con mechones sueltos alrededor del rostro. En ambos casos favorece prácticamente a todos los tipos de cara y funciona igual de bien con pendientes XL que con un labial potente. Otro básico infalible es la coleta baja, que se renueva con gomas forradas de terciopelo, lazos satinados o clips metálicos que le dan el punto festivo sin restarle comodidad.

Las ondas suaves siguen siendo el recurso más socorrido para quienes prefieren llevar el pelo suelto. No hace falta una melena perfecta: basta con marcar unas pocas ondas desde medios a puntas y peinarlas con los dedos para conseguir ese efecto "despeinado controlado" que tanto vemos en alfombras rojas y photocalls. Las diademas acolchadas, los pasadores con brillos y las horquillas joya se convierten en el complemento perfecto para elevar un peinado sencillo en cuestión de segundos y, además, permiten repetir look de ropa cambiando solo el accesorio del pelo.

En un momento en el que la comodidad manda también en moda, los peinados navideños se alinean con la misma idea: propuestas fáciles de hacer en casa, que resisten varias horas, y que permiten centrarse en lo importante, que no es otra cosa que disfrutar de las fiestas sin estar pendiente del espejo.