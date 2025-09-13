Aitana Sánchez-Gijón: "El camino de actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo"

Archivo - La actriz Aitana Sánchez-Gijón posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). - ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Sep. (CHANCE) -

Aitana Sánchez-Gijón recibía un homenaje este viernes, 12 de septiembre, de la Academia del Cinema Catal. La actriz, que recibió el Goya de Honor 2025, aseguró que no tiene previsto dar el salto a la dirección, y ha dicho que "para mi el camino de la actriz es infinito y nunca voy a llegar a abarcarlo todo".

En una conversación con la actriz Victoria Luengo, fue preguntada por si se ha planteado dirigir y dijo que le encanta la gente que dirige y da el salto a esa faceta, pero que no tiene necesidad de dar ese paso y que se siente cómoda como actriz.

"No siento que haya llegado a ningún lado ni que haya un tope en esta profesión", confesó la actriz, quien ha dicho que nunca ha pensado en tirar la toalla y que se siente como una aprendiz y que quiere seguir creciendo para ser mejor actriz.

También aseguró que siente que está en constante evolución como actriz, creciendo, "con el saco más lleno de vida", y que su herramienta se va transformando con la vida. Sánchez-Gijón subrayó que "se alimenta mucho" del talento joven en esas ganas de seguir aprendiendo en la profesión, y consideró que existe una conexión intergeneracional en el mundo de la interpretación.

La actriz desveló que su aprendizaje del oficio ha sido trabajando, empezando su carrera profesional a los 16 años: "Empecé a trabajar pronto y mucho", recordó. Además, también explicó que se siente cómoda cuando en su personaje hay "catarsis", se muestran al límite, sobre todo en el teatro, y dijo que le da más pudor hacer comedia en el cine que en el teatro porque según ella no tiene una vis cómica natural.

La intérprete aseguró que en el rodaje de 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar ha afrontado uno de los mayores retos en su carrera, en una escena con Leonardo Sbaraglia que han tardado cuatro días en rodar: "Lograr el tono y el tempo es una de las cosas más difíciles que he hecho en cine y que más me han satisfecho hasta ahora".