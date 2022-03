Alba Flores, ¿haría un reality al estilo Kardashian con sus tías Rosario y Lolita, y su prima Elena Furiase?

La actriz confiesa que no se atrevería a interpretar a su abuela Lola Flores en el cine y desvela a quién de su familia vería dando vida en la ficción a 'La Faraona'

MADRID, 15 Mar. (CHANCE) -

Alejada del foco mediático y centrada en su faceta de actriz, Alba Flores acaba de recibir el Premio Unión de Actores y Actrices a Mejor Actriz Secundaria de Teatro por su trabajo en 'Shock 2. La tormenta y la guerra'. Un reconocimiento que la hija de Antonio Flores recibió emocionadísima y sin apenas contener las lágrimas. "No hay para mí un premio más grande que el de los compañeros, que te lo reconozcan es un honor y un abrazo, estoy muy ilusionada", nos ha contado tan feliz como orgullosa por su primer reconocimiento en la categoría de teatro.

Acompañada por su madre, Ana Villa, Alba ha reconocido que "no estaría aquí si no fuese por ella en muchos sentidos. Me ha acompañado tanto, me ha enseñado tanto...". "Tenerla a mi lado siempre da un calorcito y una alegría, la veo orgullosa y eso siempre mola, todos queremos que nuestros padres se sientan orgullosos" ha confesado pletórica.

Una noche muy especial en la que la protagonista de 'La casa de papel' también tuvo palabras para su familia paterna. Muy unida a sus tías Rosario y Lolita, y a su prima Elena Furiase, Alba revela que les encantaría hacer algo familiar, pero "nunca se nos ocurre qué". "Tiene que ser algo muy molón", ha explicado, bromeando con que las Flores son "como las Kardashian". "A vosotros os daría mucho juego", ha añadido entre sonrisas.

Hablando de su prima, la actriz nos cuenta que Elena lleva "muy bien" el embarazo y, aunque "dice que está siendo más cansado, no para de trabajar". Deseando que nazca su nuevo primito, Alba tiene bastante claro que ella no será madre porque "suficiente tengo con esto". "No lo creo en un futuro, pero bueno", confiesa.

Y en una saga con tantísimo arte, ¿se atrevería a interpretar a la incombustible Lola Flores en el cine?: "No, no me atrevería. Yo no soy buen casting, tengo otra energía diferente, yo a mí misma, si fuese una directora de una película de mi abuela no me cogería, de verdad". ¿A quién ve más en el papel de 'La Faraona', a Lolita o a Rosario? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

